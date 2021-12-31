Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirerek, "Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E: VARLIK SEBEPLERİ BU

Skandal açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Vesayetin orta çağının hiç değişmediğini ifade eden Çelik, "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu" dedi.