Ömer Çelik'ten Lütfü Türkkan'a sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine sert tepki göstererek bunun asla affedilmeyecek bir çirkinlik olduğunu ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de, İYİ Parti'nin HDP ile ilişkisini eleştiren bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 5, 2021
Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar.
Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:
"Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."
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