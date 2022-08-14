Ömer Çelik'ten CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: 'Siyasi ahlaksızlık'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açıklamada bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili tepki gösterdi. Çelik, ''Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar, aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili tepki gösterdi. Çelik, ''Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar, aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur'' dedi.
Çelik "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir" dedi.
Kaftancıoğlu'nun sözleri için ''Siyasi ahlaksızlık'' ifadesini kullanan Çelik,
"Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur" diye konuştu.
"Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor" diyen Ömer Çelik, ''Cumhurbaşkanı'na muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap edildiğini''söyledi.
NTV
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