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Ömer Çelik: "Bülent Arınç'ın açıklamaları izahtan varestedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

İç Politika 30.11.2021, 17:18 30.11.2021, 18:03
Ömer Çelik: "Bülent Arınç'ın açıklamaları izahtan varestedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamada bulunuyor.

Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir. 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

Adalet Bakanımız açıkladı yeni mahkemeler devreye girecek. Vatandaşımızın adalete erişimini sağlayacak.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyareti ile yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

Türkmenistan Zirvesi'ndeki ekonomik işbirliği, Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan dönüşü verdiği mesajlar, dış politikanın derinleşmesi anlamında önümüzde durmaktadır.

Erdoğan'ın Katar ziyareti

Tabii son aylardaki trafiği iyi takip edersek Sayın Cumhurbaşkanımız, çok geniş bir çerçevede bir dış politika etkinliği gerçekleştiriyor. Körfez ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmenin, ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasıdır.

Pandemi döneminde bir daha ortaya çıktı ki alt yapımızı kimsenin itemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Son derece önemli projeler düğüm noktasıdır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.

ARINÇ’IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı tabi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nın tabanının düşüncesi budur. Hiçbir tereddüt, hiçbir gri alan yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır.

Kılıçdaroğlu'nun 'MGK' açıklaması

Onların döneminde vesayet kurumu olarak algılanıyordu. MGK ekonomiyi ulusal güvenlik olarak ele alabilir. Milli güvenlik terör ya da asayişle sınırlı değil.

Milli Güvenlik Kurulu geçmiş zamanlarda kendisine yüklenmeye çalışılan vesayet işlerinden ayrılmış, tamamen ulusal güvenlik meselelerine odaklanmıştır.

CHP yöneticilerinin Milli Güvenlik Kurulu'nu övdükleri, yücelttikleri zamanlar ne zamanlardır? MGK'yı övdükleri zamanlar, MGK'nın sivil siyaset üzerinde, demokratik siyaset üzerinde bir vesayet kurumu olduğu zamanlardır.

DW'nin Çerkes paylaşımı

Çerkes kardeşlerimizin asimilasyona uğradığını biz kabul etmiyoruz. Bu fitne gazeteciliğidir. Çerkesleri sanki bir azınlıkmış gibi sergilemek provokatif bir tutum.

Asgari ücret açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hakkaniyetli, makul, adil ve sorun çözücü bir çerçevede olacak. Vatandaşımızın kuşkusu olmasın.

Kaynak: Yeni Şafak
#Ömer Çelik #MYK #ak parti
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