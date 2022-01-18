Ömer Çelik: "Bu saldırıyı lanetliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 'hamile' bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz… Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek…" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz.



Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde #hamile bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz…



Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 18, 2022