OHAL kararı TBMM'de kabul edildi
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
İç Politika 09.02.2023, 16:58 09.02.2023, 17:43
Genel Kurul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde hükümet, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada tezkere kabul edildi.
Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.
Kaynak: AA
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