banner38

"Öğretmenlerimiz millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında konuştu.

İç Politika 07.04.2022, 20:48 07.04.2022, 22:12
"Öğretmenlerimiz millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu. Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek, "Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar. Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 4’te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti;

"TÜRKİYE OECD ORTALAMASINI YAKALADI"

"Öğretmenlerimizi maarif davamızın sancaktarları, eğitim öğretimimizin kilit taşları olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet etiğimiz eli öpülesi insanlardır. Öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalp ile yapabilmeleri için 20 yıldır yoğun çaba harcıyoruz."

Eğitim imkanlarının geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturulduğunu ifade den Erdoğan, ”Öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıflara son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 75’i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve derslikler sayısında, Türkiye öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik" dedi.

Okulların birçok alanda iyileştirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Okullarımız birbiri ile yarışıyorlar, bunlara aynen devam edeceğiz. İstiyoruz ki bu tür salonlardan her branşta çok güçlü sportmen öğrenciler yetiştirelim. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'yle 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli işlenebilmesini temin etmek için etkileşimli tahtalar kurduk. Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarında gözle görülür ilerleme kaydettik" diye konuştu.

Türkiye'nin öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu belirten Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önemine değinerek, "Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması önemli bir eksikti. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu Ramazan ayı bu yıl gerçekten bir başka güzel, bir başka huzurlu. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle Ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik. Birçok kardeşimizi Hak'ka uğurladık. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

2021-2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek hamdolsun tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen medeniyetin mensupları olarak hocalarımızın, muallimlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Öğretmenlerimiz millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır.

Manevi boyutu eksik kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş eğitim ve öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerinin daha çok etkisi altına girmiş olduğunu görüyoruz. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin aşılamasının mücadelesini vermeliyiz.

Ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri inşa edebiliriz. Sizlerin emeği ve fedakarlığıyla nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en kritik görevlerinden birini üstlenen öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebedi aleme geçmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum."

#Recep tayyip erdoğan #öğretmenler #Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Yorumlar (0)
banner35
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22