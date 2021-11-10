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Numan Kurtulmuş: "Sırplar bir iç savaşın hazırlığı içerisinde görünüyor"

Akit TV canlı yayınında gündeme dair soruları cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki son gelişmeler hakkında "Ayrıca Bosna ordusunu bölerek, kendileri Sırp bölgesinde bir ordu oluşturma niyetindeler. Kısa bir süre önce gördüğümüz, maalesef büyük katliamlara da neden olan bir iç savaşın, iç çatışmanın hazırlığı içerisinde görünüyorlar." şeklinde konuştu.

İç Politika 10.11.2021, 01:24
Numan Kurtulmuş: "Sırplar bir iç savaşın hazırlığı içerisinde görünüyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına yönelik kullandığı küfür sonrasında milletvekilliği sıfatını taşımaması gerektiğini belirterek, "Bu da onun bireysel sorumluluğudur." dedi.

Kurtulmuş, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine, Malatya'da çöken iki katlı binadaki enkaz çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar bir ölüm haberi gelmediği söyledi. Yıkıntıların altında kimsenin olmamasını ve hiçbir ölüm haberi gelmemesini ümit ettiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şu anda yaralı kardeşlerimiz var. İkisinin ağır yaralı olduğu bilgisi var. Onlara da şifa diliyoruz, tedavileri yapılır ve en kısa süre içerisinde evlerine geri dönerler diye ümit ve temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Bundan sonra hemen bilirkişi niçin bu yıkım ortaya çıktı, bunun tahkikatını yapacak ve işin arkasındaki varsa ihmal, kusur, hata bunlar ortaya çıkarılarak ilgililerle ilgili tahkikat süreci başlayacaktır."

Kurtulmuş, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu biri öğrenci 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

"Hasan Çengiç Bosna'nın milli kahramanlarından biri"

Numan Kurtulmuş, hafta sonu hayatını kaybeden Bosna'nın milli kahramanlarından Hasan Çengiç'in, Aliya İzetbegoviç ile Müslüman Boşnak kimliği üzerinden bağımsız bir devletin inşasına çok büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki son duruma ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, Sırp tarafının, bütün meseleleri kilitlemeye, karar alınamaz noktaya getirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayrıca Bosna ordusunu bölerek, kendileri Sırp bölgesinde bir ordu oluşturma niyetindeler. Kısa bir süre önce gördüğümüz, maalesef büyük katliamlara da neden olan bir iç savaşın, iç çatışmanın hazırlığı içerisinde görünüyorlar. Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım. Bunun hiç kimseye faydası olmaz. Başta Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde yaşayan Sırp insanlara da faydası olmaz."

"Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde artık önümüzde yeni bir sayfa var"

Karabağ'ın yıllar sonra işgalden kurtulduğunun hatırlatılması, buna ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine Numan Kurtulmuş, bundan sonra Güney Kafkaslar başta olmak üzere dünya ekonomi politiğinin yeni dengeleri de göz önünde bulundurularak bir barış düzeni oluşturulması gerektiğini vurguladı. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın teklif ettiği 6 ülkenin, Kafkaslarda nasıl bir araya gelir ve imkanlarımızı müşterek bir şekilde bir artırabiliriz, bunu konuşması lazım. Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bu 6 ülke, bütün fiziki imkanlarımızla, ekonomik gelişme kapasitelerimizle, kültürel iş birliklerimizi de ortak ticaret imkanlarımızı da ortak transit yolları, demir yolu, karayolu anlamında olsun bütün bunları nasıl konuşabiliriz, böyle bir döneme girilmesini ümit ediyoruz. Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünde artık önümüzde yeni bir sayfa, yeni bir kitap vardır. Bu kitabın ilk sayfasında da Kafkas Barışı yazmaktadır."

"Bu insanlık vasfından uzaklaşmak demektir"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ettiğinin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bunu "provokasyon" olarak nitelediğinin belirtilmesi ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hiç tanımadığı bir insan kendisine bir şey söylüyor, boynuna sarılıp, boynunu biraz sıkarak affedersiniz galiz küfürler ediyor. Bu, insanlık vasfından uzaklaşmak demektir. Yani, kabul edilemez, ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur. Ne derseniz deyin hak ediyor. Ben bu lafları kolay kullanan birisi değilim ama ilk dinlediğim andan itibaren bunları hissettim. Daha fazla da söylenebilir ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki karşınızdaki insan çaresizlik içerisinde söylüyor, adamcağız çırpınarak söylüyor, 'Benim kardeşimin cesedi param parça oldu, ben şehit kardeşiyim.' diyor. Buna rağmen bu galiz küfrü ediyor. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok.

Bu zatın İYİ Parti'nin grup başkanvekilliğinden alınmasının, İYİ Parti'nin kendisini bu olaydan sıyırmasının bir taktiği olarak görmek gerekir. Diyelim ki İYİ Parti kurumsal kimliğini bu sayede koruduğunu zannediyor ama esas bir de Türkkan ile ilgili kısmı var. Bu kişinin de artık milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olma sıfatını sürdürmemesi lazım. Bu da kendi sorumluluğudur. İnsandır, hata yapabilir, hislerine yenik düşmüş olabilir, ahlakı, terbiyesi, seviyesi, seciyesi bu olabilir ama olay bu kadar ortaya çıktıktan, bütün Türkiye büyük bir tepki gösterdikten sonra artık o milletvekilliği sıfatını taşımaması gerekir. Bu da onun bireysel sorumluluğudur."

"Şehit yakınının Bingöl'de yaşamadığı, dışarıdan getirildiği" şeklinde bazı yalan haberlerin çıktığını söyleyen Kurtulmuş, "Önce, bir şehit yakını olmadığı haberleri ortaya konuldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ismini, cismini, şehit olan kardeşinin nerede, ne zaman şehit olduğunu kamuoyuyla paylaştıktan sonra bunu söyleyemez hale geldiler. Bugün de grup toplantısında yeni bir mazeret uydurmaya çalışıyorlar, 'Bu AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu bir provokasyondur ve İYİ Partililerin sahaya çıkmamasını temin etmek için yapılan bir şeydir.' demeye getiriyorlar. Külliyen yalandır ve başlı başına bir iftiradır." diye konuştu.

"Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin soru üzerine, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ekonomik krizin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş, "Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor. Bakırdan kroma, altından demir ve çeliğe kadar iki ve üç kat artan emtia fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde enerji fiyatları iki üç kat arttı. Bir taraftan da üretimdeki tedarik zincirleri küresel ölçekte kırılıyor. Hem malın yokluğu hem malın fiyatının yüksekliği dünya ekonomilerini çekilemez bir ağır yükün altına koyuyor." dedi.

Türkiye'nin salgın döneminde, üretim gücünü hiç geriletmeden yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ihtiyaç sahibi küçük gruplara, esnafa ve vatandaşlara 780 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

Enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü arttıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarını aktardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Numan Kurtulmuş #ak parti #AKİT TV
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