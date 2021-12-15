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"Nasıl konuşacağımı PKK güdümünde bir partinin mensubundan öğrenecek değilim"

TBMM'deki Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sert tartışmalara sahne olurken Bakan Çavuşoğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın eleştirilerine cevaben "Ben konuşurken milletimi referans alırım, milletimin adına konuşurum ve nasıl konuşacağımı da PKK güdümünde bir partinin mensubundan öğrenecek değilim." ifadelerini kullandı.

İç Politika 15.12.2021, 00:37
"Nasıl konuşacağımı PKK güdümünde bir partinin mensubundan öğrenecek değilim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Afganistan'a asker göndermeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sincar'da Ezidileri değil PKK'yı hedef aldığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanının, "Türkiye ekonomisi çok iyi fırsatlar sunuyor" dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Her ülke kullanıyor bunu. Bir ülkenin iyi fırsatlar sunması demek, o ülkedeki ekonomik şartlar iyi demektir. Elbette her yatırımcı bunu değerlendirmek ister. Diğer taraftan soruyu soran gazeteci dediğiniz kişi kasıtlı ve yanlış bir soru sordu. Ben de gerekli cevabı verdim. Sorusunun yanlış olduğunu söyledim ve doğru bilgileri kendisine verdim." diye konuştu.

Ermenistan konusunda büyükelçilik değil özel temsilci atanacağını söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Azerbaycan da bunun son derece isabetli olduğunu söyledi. Biz her konuyu Azerbaycan ile koordine ediyoruz, konuşuyoruz, onlarla beraber karar veriyoruz. Ermenistan, bu son yaşananlardan ders alıp barışı, huzuru tercih ederse büyükelçilik de açılabilir. Bu konuda yine Azerbaycan ile birlikte karar veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka soru üzerine, mahkemenin Osman Kavala ile ilgili bir beraat kararı verdiğini ancak hem Selahattin Demirtaş hem de Kavala ile ilgili çok sayıda suçlama bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bunların da ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz, o yüzden hapishaneden çıkmamışlardır. Ben doğruyu söyledim, doğruyu da her yerde açık, net bir şekilde söylerim. Benim Cumhurbaşkanım da her zaman doğruyu söylememi ister ama siz PKK yüzünden doğruları söyleyemiyorsunuz." dedi.

Çavuşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisinin, Henri Barkey ile görüştüğü iddiasına işaret ederek, "Büyükelçim 'Görüşmedim' diyor. İddia sahibi iddiasını kanıtlamakla mükelleftir, aksi takdirde ona ne dendiğini siz çok iyi biliyorsunuz, 'müfteri' denir. Ayrıca sizin temsilcinizin görüştüğünü kabul ettiniz; madem ihanettir, madem kabul edemezsiniz, madem sessiz kalamazsınız, gereğini yaparsınız." diye konuştu.

"PKK güdümünde bir partinin mensubundan öğrenecek değilim"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın eleştirilerine Çavuşoğlu, "Ben konuşurken milletimi referans alırım, milletimin adına konuşurum ve nasıl konuşacağımı da PKK güdümünde bir partinin mensubundan öğrenecek değilim." yanıtını verdi.

Beştaş da yeniden söz alarak, "Siz millete dayanıyorsunuz da biz ağaçlara mı dayanıyoruz? Bizi buraya halk getirdi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi saat 11.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA
#mevlüt çavuşoğlu #dışişleri bakanı #TBMM #bütçe görüşmeleri
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