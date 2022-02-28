Mustafa Şentop'tan taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.
İç Politika 28.02.2022, 01:32
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen piyade uzman çavuş Halil İbrahim Çete için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Halil İbrahim Çete'ye Cenab'ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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