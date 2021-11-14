Mustafa Şentop Ahıska Türklerini andı
TBMM Başkanı Şentop, 77 yıl önce Stalin tarafından sürgün edilen Ahıska Türklerini andı.
İç Politika 14.11.2021, 21:47
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenleri andı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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