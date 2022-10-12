Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti "Genç Liderler Okulu Eğitim Programı" parti genel merkezinde Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un "ilk dersi"yle başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin anketlerdeki oy oranına ilişkin bilgi verdi.

Şen, "AK Partimizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Bunun küsuru da var, küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum." dedi.

Oy dağılımı içinde genç seçmenin oylarının bir kaç puan geriden geldiğini belirten Şen, "Gençlik kollarımızın üye sayısı pek çok partinin üye sayısından fazla. Ona bakıp gurur duymalıyım ama şunu da konuşmalıyım, partimizin oy oranından niye bir kaç puan gerideyiz? Bunu oturup konuşacağız, çalışmalar yapacağız. Bu eğitim çalışmasının maksatlarından biri de o." diye konuştu.

Partinin gençlik teşkilatından, bu birkaç puan farkın kapatılmasını ve üzerine birkaç puan eklenmesini isteyen Şen, partili gençlerden bunun için söz aldı.

Mustafa Şen, "Bu seçim kazanılacak, bitti. Nasıl kazanılacak, çalışarak kazanılacak, milletin gönlüne girilerek o gönülde kalınarak kazanılacak. 'Acaba' yok arkadaşlar, 'acaba' dava adamının kelimesi değildir." ifadelerini kullandı.

"İddialı ve azimli olmaya devam edeceğiz"

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise seçim sürecine girildiğini belirterek, "Bahanesiz, tereddütsüz ve büyük bir öz güvenle AK gençlik çok çalışacak, gerek sahada, gerek sosyal mecralarda iddialı ve azimli olmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımızı diri tuttuk, en enerjik halimizi sahada göstereceğiz." dedi.

"İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a" çalışmasını anımsatan İnan, "Bugün burada tekrar ilan etmek istiyorum, gençler, 'ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum Türkiye'ye ve ilk oyum AK Parti'ye' diyor. 2023'te 'ilk oyum Erdoğan'a' çalışmasıyla gümbür gümbür sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan ismi de patlayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.