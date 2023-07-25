Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP grup toplantısı sonrasında yumruklu saldırıya maruz kaldı. Sarıgül'e saldıran kişinin Turan Tüysüz olduğu öğrenildi.

Meclis kulisinde yaşanan olayda, 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk attı. Basın mensuplarının olaya ilişkin sorduğu sorulara Tüysüz yanıt vermedi.

"SON DERECE ÜZÜLDÜM"

Mustafa Sarıgül ise yapılan saldırı sonrası basın mensuplarına karşısına geçti. Sarıgül açıklamasında yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirirken “Hak arayan bir arkadaşınız olarak TBMM’de böyle bir olay yaşanması beni çok üzdü. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Yıllar önceden tanıyorum. Çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim. Son derece üzüldüm. Ne olduğunu da bilmiyorum. Niye geldiğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da sonradan öğrendim.” ifadelerini kullandı.