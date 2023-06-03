Mustafa Sarıgül CHP'de kalmaya karar verdi

CHP çatısı altında seçime giren ve seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimleri eleştiren Sarıgül, Kılıçdaroğlu için büyük bir vefa gösterdi.

Sarıgül, "Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mustafa Sarıgül'ün genel başkan olduğu TDP'nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP'ye katılma kararı alacağı öğrenildi. Sarıgül 2020 yılında DSP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştu.

32 YIL ARADAN SONRA YENİDEN MECLİSTE

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. Milletvekilleri, illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etti.

HP listesinden girdiği seçimlerde Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de yemin etti.

32 yıl sonra yeniden Meclis'e giren Sarıgül'ün yemin metnini okumasından sonra yaptığı hareket dikkat çekti. Tecrübeli siyasetçi, diğer CHP'li vekillerin aksine yemin sonrası Bahçeli'nin bulunduğu başkanlık divanına dönerek selam verdi. Sarıgül'ün hamlesi takdir topladı.