Mustafa Sarıgül: "ABD'den para alan muhalefet partisi var"
Dün akşam CNN Türk canlı yayınına konuk olan TDP lideri Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan muhalefet partisi var, bunu doğru bulmuyoruz. Benim burada açıklamam doğru olmaz. Ancak, parti kendisini açıklamazsa biz ifşa edeceğiz" dedi.
İç Politika 13.02.2022, 16:42
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk Masası’nın canlı yayın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, bir iddia da ortaya attı.
Muhalefet partilerinden birinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlandığını ileri süren Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan muhalefet partisi var, bunu doğru bulmuyoruz. Benim burada açıklamam doğru olmaz. Ancak, parti kendisini açıklamazsa biz ifşa edeceğiz" dedi.
Kaynak: Yeni Akit
Kaynak: Yeni Şafak
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