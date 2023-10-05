Mustafa Destici'ye rakip çıktı

Büyük Birlik Partisi'nde seçim sonrası başlayan kongre sürecinde yeni adaylar ortaya çıkmaya başladı. Adaylardan biri de Cevdet Tellioğlu oldu.

BBP genel başkan adayı Cevdet Tellioğlu, sessiz ve hızlı çalışma doğrultusundaki taleplerinin, il ve ilçe başkanlarına ulaştırıldığını söyledi.Türkiye’de devletin vatandaşla buluşmasında en önemli projeleri hayata geçirmiş ve halk ile devletin kaynaşmasını sağlamış olan Tellioğlu, “Hem mevcut bir iktidarla birlikte hareket edeceksin hem de genel başkan düzeyinde dahi temsil edecek kadar vekil alamayacaksın. Üstelik yüzde 0,8 gibi bir duruma partiyi getirmek, BBP’nin ve gönül verenlerinin hak etmediği, gerçekten normal olmayan ve siyasi konjonktüre uygun da olmayan bir durum” dedi.

Tellioğlu ayrıca, kazanılmış belediyelerin iktidara bir anlamda hediye edilmesi ve bu konuda sessiz kalınması, bu haksızlığa karşı adım atılmaması da, yeni seçimlerde halkın teveccühünü olumsuz yönde etkileyeceği için, bu yanlışa karşı duramayan yönetimin, bu kongrede acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledi.Tellioğlu, “Halk, kazanılan belediyeleri, ortaklara vereceksek, bize neden oy versin? O zaman bu nasıl bir ortaklık anlayışı olur? Bizim anlayışımız belediyeleri almak, orada projemizi icra ile halkın para kazanmasını sağlamak, bu örnek yönetim ve halkın teveccühü ile partimizi iktidara taşıyacak kapıları zorlamak olmalıdır” dedi.

Her İlçeye her Mezraya Bir Alperen Ocağı

Alperen Ocaklarının da bütün ilçelere kurularak, bir eğitim yuvası haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Tellioğlu; “Bir elinde Kur’an Bir elinde Bilgisayar olan bir nesil” yetiştirme hayali olan kurucu liderin, bu hayalinin gerçekleşmesi gerektiğini, çünkü buna milletin de ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu hayali de gerçekleştirmek üzere yola revan olduklarını belirten Tellioğlu, “ illerde, ilçelerde, mezralarda dahi Alperen ocaklarımızı kuracak eğitimleri gerçekleştireceğiz. Biz bunu söylediğimizde nasıl olacak oralarda ofisler nasıl kurulacak diyen kardeşlerimize şunu söylüyoruz, kafeler, camilerin bahçeleri, köy odaları dahi bizim evlatlarımızın ilim tahsil edecekleri yerlerdir. “İman varsa imkân vardır” önemli olan bu millete, geçmişine sahip, gelecek vizyonu olan nesiller yetiştirmektir. Bunu başaracağız” dedi.

Bu kongreyi, BBP için, köprüden önce son çıkış olarak nitelendiren Cevdet Tellioğlu, bütün teşkilatın, partinin öze dönmesi, adaletin hakim olması talepleri konusunda, kararlı olmasından memnun. Bu sebeple Tellioğlu, rüzgârın değişimden yana esmesi dolayısı ile, değişim anlayışına şu an kararsız olanlarında katılmaya başladığı, hatta, farklı düşünenlerin de kongre saatine kadar katılıma devam edeceğine, kongreyi kazanması ile de, adaletin, dava anlayışının, demokratik zeminin, başarının, saygınlığın, davaya küsen ya da ayrılanlarla birlikte geri geleceğine inandığı, şeklinde yorum yapıyor.

Cevdet Tellioğlu Kimdir ?

Doğum Yeri : Trabzon

Bitirdiği Üniversite : Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları

Master : Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler

İş Tecrübesi:

• Panel Reklam ve Halkla İlişkiler – Genel Müdürlük

• Hayat Kimya Sanayi - Genel Koordinatör Yardımcılığı

• Marmara Toprak – Genel Koordinatörlük

• Buhara Makine Sanayi - Genel Koordinatörlük

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Başkan Danışmanlığı

• Kültür A.Ş. ve İtfaiye Daire Başkanlığı ( 1994 dönemi )

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Eğitim, İletişim, Kültür/ Başkan Danışmanlığı

• TRT - Genel Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Müşavirliği ve Basın Sözcülüğü

• Kartal Belediyesi - Başkan Danışmanlığı / Emlak Müdürlüğü – İletişim ve Basın Sözcülüğü

• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü – Eğitim, İletişim/ Genel Müdür Danışmanlığı. İlçe Müdürlüğü

• AFAD – Eğitim, İletişim, Sosyal Projeler Başkan Danışmanlığı

• Altıeylül Belediyesi – Eğitim, İletişim/ Uzmanlık

• AYTİM Uluslararası Tekstil – Genel Koordinatörlük

• Karesi Belediyesi – Eğitim, İletişim/ Başkan Yardımcılığı

• Zeytinburnu Belediyesi – Eğitim ve İletişim/ Uzmanlık

• İstanbul Ticaret Üniversitesi / İstanbul Aydın Üniversitesi – İletişim/ Öğretim Görevlisi. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim/ Öğretim Görevlisi



Yönetim Kurulu Üyelikleri

• Türkiye Basın İlan Kurumu - Yönetim Kurulu Üyeliği

• Türkiye Hentbol Federasyonu - Yönetim Kurulu Üyeliği

• İBB İSFALT. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği

• İBB Halk Ekmek A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyeliği

• İBB Hamidiye A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği

• TDV DİVANTAŞ A. - Yönetim Kurulu Üyeliği

• BOSDER – (Otizm Spektrumla Çocuklar) Yönetim Kurulu Üyeliği

• TOM Türkiye Otizm Meclisi Üyeliği

• TÜREV Türkiye Engelliler Vakfı - Yönetim Kurulu Üyeliği



Eserler

• Güzel Konuşma Pratiği El Kitabı

• Halkla İlişkiler

• Sonuca Ulaştıran Satış

• Beyaz Masa

• Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim



Eğitim Verdiği Konular

• Görüntü Yönetmenliği – Yönetmenlik,• Senaryo Yazım Teknikleri,

• Drama,• Yönetim Becerileri,• Kurumsal Yapılanma ve Kalite Yönetim Sistemleri,

• Takım Çalışması,• Örgüt İçi İletişim,• S-5, S-6 Kalite Yönetimi,

• Kamuoyu Oluşturma,• Politik İletişim,• Halkla İlişkiler,• Güzel Konuşma,

• Ekip Çalışması,• Proje Oluşturma ve Uygulama Metotları,

• Strateji Geliştirme, • Yeni İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İmaj Oluşturma,

• Otizmli bireylerin ailelerinde uyum yöntemleri. Otizmli bireylerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

• Üstün zekalı bireylerde iletişim. Üstün zekalı bireylerin ailelerinde iletişim ve uyum. Üstün zekalı çocuklarda dikkat eksikliği. Üstün zekalı çocukların öğrenmelerinin BüyükAile Esnek Öğretim yöntemi ile geliştirilmesinin yöntemleri.



Projeler

• Halk ve devlet arasındaki barışı sağlayan Halkla İlişkiler Sistemi olarak bilinen 'Beyaz Masa','çözüm masası', mavi masa' sistemlerinin projelendirilerek, önce yerel sonra da Kamu Kurumlarında uygulanması veya danışmanlığının yürütülmesi.

• TRT 'Aktif Hat' sisteminin projelendirilip uygulanması.

• Çalışma Bakanlığı S.S.K. Tek Kart sistemi ve verimlilik projesinin hazırlanıp uygulamaya sunulması.

• BüyükAile Şeffaf Süreç: Valilikler / Yerel Yönetimlerle ilgili şeffaflaştırma modelinin projelendirilmesi.

• BüyükAile STK Yönetim Modeli: Modelin projelendirilmesi.

• Beyaz Örtü: Kışın sokaktakilerin donmaması adına, evsizlerin karda toplandığı projenin hazırlanıp belediyelerde hayata geçirilmesi.

• AFAD Destek Kart: AFAD Birleşmiş Milletler ve ulusal yardımlarda kart algoritması kullanımı projesinin hayata geçirilmesi.

• Büyük Aile: Halkın katılımını arttıracak, kazancını sağlayacak şeffaf süreç yönetimini oluşturan yerelden yönetim modelinin projelendirilmesi ve modüller halinde yerel yönetimlerde uygulanması.

• Siyasi partiler halkla ilişkiler sisteminin projelendirilip modellemesinin hazırlanması.

• Hayata Transfer Projesi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, kız yetiştirme yurtlarında bakım ve koruma altında bulunan çocukların ruh ve beden sağlıklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunması için geliştirilen projenin uygulanması.

• Kalıcı, Bütünleşik Eğitim Sistemi: Sakarya Üniversitesi ile, kalıcı ve bütünleşik eğitim sisteminin modellenmesi.

• BüyükAile Beyaz Masa: BüyükAile, paydaşlarla bütünleşik yönetim, değişken liderlik anlayışı ve teknoloji kullanımı ile geliştirilen Beyaz Masa sisteminin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanması.

• Otizm spektrumlu bireylerin BüyükAile Esnek Öğrenme modeline uyumu adına projenin geliştirilmesi, Balıkesir Üniveristesi ve BOSDER birlikteliği ile projelendirilip protokolle, uygulama zemininin oluşturulması.

• Üstün zekalı bireylerin BüyükAile esnek öğrenim modeli ile öğrenmelerine katkı sağlanarak sosyalleştirilmelerinin geliştirilmesi, aile entegrasyonu konularında model oluşturularak atölye çalışmalarının başlatılması, Düzce üniversitesi Eğitim Fakültesi ile bilimsel temellere oturtulması. Üstün zekalı bireyler için öğretici yetiştirilmesi adına örnek atölyenin sürekli eğitim merkezi ile birlikte kurulması.