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Mustafa Destici: "HDP, Meclis'ten defedilmelidir"

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Destici, "TBMM'de ülkemizin dış politikada yaşadığı tüm ihtilaflarda düşmanlarının tezlerini destekleyen, onların gönüllü lobi hücresi olan, bunun yanı sıra faaliyetleri Hazineden verilen payla desteklenen bir siyasi parti yer almaktadır. Bunun gelişmiş herhangi bir ülkede hiçbir örneği yoktur. HDP, milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, içine düşürüldüğü bu akıl dışı, mantık dışı problemi bir an önce çözmek mecburiyetindedir. HDP, Meclis'ten defedilmelidir." dedi.

İç Politika 11.01.2022, 21:59
Mustafa Destici: "HDP, Meclis'ten defedilmelidir"

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, konunun sadece gaz fiyatlarıyla açıklamayacağını, bölgesel faktörler, ekonomik, siyasal, sosyal yapıların iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kazakistan'ın Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Destici, "Yüzölçümü açısından Kazakistan, dünya üzerindeki en büyük Türk devleti ve Müslüman ülkelerden birisi. Kazakistan, doğal kaynakları, özellikle enerji rezerv büyüklüğü ve üretimi açısından da Türk devletleri içinde en büyük zenginliğe sahip ülke.Bu durum bile tek başına Kazakistan'ı, tüm dünya için hesaba katılması gereken bir ülke durumuna getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kazakistan Cumhurbaşkanı, kriz sürecinde barışçıl yol izliyor"

Kazakistan'da halkın, ülke genelinde sosyal kesimler ve bölgeler arasındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesini, tüm ülkede hızla devam eden şehirleşme ve modernleşme yatırımlarına daha az, halkın refah, gelir düzeyine daha fazla pay ayrılmasını istediğini anlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazakistan, bölgede daha önce sayısız kez şahit olduğumuz SSCB ve Çin örneklerinin aksine gösterilere sert bir müdahalede bulunmadı. Göstericilere ateş açılmadı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, olayları bastırırken son ana kadar aşırı bir güç kullanma ve göstericilere ateş açma yolunu tercih etmedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, yaşanan kriz sürecinde barışçı bir yol izliyor. Bölge ülkeleriyle kıyaslandığında çok büyük bir anlam ifade ettiğini düşündüğümüz şiddet içermeyen protesto gösterilerine, bugün görevde olan Kazakistan yönetiminin yasal güvence sağladığını ayrıca hatırlatmak istiyorum. Bu şartlarda, yönetimin attığı olumlu adımlara rağmen şiddet eylemlerinin durmaması halinde artık yaşananların bütünüyle bir provokasyon olduğu kanaati edineceğiz."

Yaşanan olayların, Türk Devletleri Teşkilatının ortak askeri güç oluşturulması dahil olmak üzere, iş birliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesinin önemini tekrar gösterdiğini vurgulayan Destici, Kazakistan'da yaşanacak herhangi bir istikrarsızlığın bölgede hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağını, bu durumun dünyada salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizi daha da derinleştireceğini belirtti.

Destici, "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün yapmış olduğu askeri desteğin, Kazakistan üzerinde bir vesayet oluşturmamasını, yaşananların Kazakistan'ın iç işlerine yönelecek bir müdahalenin gerekçesi olmamasını istiyoruz. Kazakistan'ın kendi iradesiyle belirlediği ve kararlılıkla ilerlediği, gelişme, demokratikleşme ve Türk dünyasıyla ilişkilerini kökleştirip büyütme yolundaki yürüyüşüne devam etmesi noktasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, sonuna kadar kardeş ve dost Kazakistan'ın yanındadır ve yanında durmaya devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

"HDP, milli güvenlik meselesi haline gelmiştir"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı bir teröristle çekilmiş fotoğraflarının basına yansıdığını hatırlatan Destici, bu görüntünün başkaları için bir sürpriz olabileceğini ancak kendileri için olmadığını belirtti. HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu her zaman dile getirdiklerine işaret eden Destici, "Konunun magazin kısmının herhangi bir yerinde değiliz. Öncelikle söz konusu şahsın, dokunulmazlığının ivedilikle kaldırılıp yargılanmasının önemini bir kere daha vurguluyorum. Fezlekesi gelmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargıya gönderilmelidir. HDP'li diğer milletvekillerin de fezlekeleri görüşülüp dosyaları yargıya taşınmalıdır. Yargıda hesap vermeyecekler de nerede hesap verecekler?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselelerinden birinin HDP’nin hukuki, siyasi ve vicdani boyutlarıyla değerlendirilmesi olduğunu savunan Destici, şunları kaydetti:

"Terör örgütüyle doğrudan bağlantıları sayısız olayla ispatlanmış ve bu durum kendileri tarafından da inkar edilmeyen bir siyasi partinin, varlığını ve faaliyetlerini sürdürmesi öncelikle Anayasamız ve ceza kanunlarımıza, sonrasında uluslararası hukuka aykırı bir durum doğurmaktadır. TBMM'de ülkemizin dış politikada yaşadığı tüm ihtilaflarda düşmanlarının tezlerini destekleyen, onların gönüllü lobi hücresi olan, bunun yanı sıra faaliyetleri Hazineden verilen payla desteklenen bir siyasi parti yer almaktadır. Bunun gelişmiş herhangi bir ülkede hiçbir örneği yoktur. HDP, milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, içine düşürüldüğü bu akıl dışı, mantık dışı problemi bir an önce çözmek mecburiyetindedir. HDP, Meclis'ten defedilmelidir. Devletin varlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, ülkemizde on binerce cinayetin sorumlusu bir terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir siyasi partinin varlığı kamu vicdanını son derece rahatsız etmektedir."

HDP'nin, Semra Güzel'e kurumsal destek verdiğini belirten Destici, bu durumun HDP'nin, geçmişten bugüne terör örgütleriyle ve terörle iç içe olma durumuna verilmiş desteğin sayısız örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), TURKOVAC aşısına ilişkin açıklamalarına işaret eden Destici, "Siz bir aşı çalışması yaptınız da elinizden tutan mı oldu? Pandemi başladığından beri bu mücadelede eleştirmekten, fitne ve bozgunculuk çıkarmaktan başka ne yaptınız? Terör örgütlerine verdiğiniz destek kadar bu aşı çalışmalarına destek verin. Hatta sussanız bile yeter. TTB'nin bu tavrını kınıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
#BBP #Mustafa Destici #HDP
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