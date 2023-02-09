Mustafa Destici gözyaşlarını tutamadı

Şahsı adına söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, babasının vefatının ardından başsağlığı dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, Malatya'dan başlayarak Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yerinde incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Malatya'dan Adıyaman'a giderken AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını belirten Destici, "Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." diye konuştu.

Mustafa Destici, bu sırada gözyaşlarını tutamadı ve konuşmakta zorlandığını dile getirdi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen, deprem bölgesinde olağanüstü bir gayretle çalışanlara şükranlarını sunan Destici, "Bu işin A partilisi, B partilisi; A etnik kökeni, B mezhebi yoktur. Acı, deprem hepimiz için." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye destek veren ülkelere teşekkür eden Destici, "Özellikle Pakistan Başbakanı, milletvekilleri ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarından kesinti yaparak bir fon kurması çok olağanüstü. Aynısını hükümet üyelerimiz, milletvekillerimiz başta olmak üzere kamu çalışanlarımızın maaşlarından kesinti yapılarak bir fon oluşturulmasını ve deprem bölgesine ulaştırılmasını teklif ediyorum." şeklinde konuştu.

Yardımların ulaştırılması konusunda herhangi bir parti ayrımı yapılmadığına işaret eden Destici, öte yandan depremin bazı kişilerce istismar edildiğini söyledi. Destici, "Yurt dışından bunun, Türkiye düşmanları tarafından bir fırsata çevrildiğini görüyoruz ama içeride maalesef az da olsa bazı sözde siyasetçilerimizin ya da diğer kişilerin bunu istismar etmesi veya deprem üzerinden birtakım sevinç gösterileri yapmaları, bizi çok üzdü. Çünkü biz, acısını da sevincini de birlikte yaşamış; zaferleri de birlikte kazanmış bir milletiz. İnanıyorum ki, bundan sonra da bu zaferleri birlikte kazanacağız, birlik ve dayanışma içerisinde bunu da atlatacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

BBP lideri Destici, OHAL kararına ilişkin "OHAL kararını destekliyoruz. İhtiyaç olduğunu, bölgede yaptığımız görüşmelerde gördük." dedi.

Milletin ve siyasi partilerin, felaket sonrası birleşerek tek yumruk haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.