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Mustafa Destici'den olay hareket

Programı çerçevesinde Rize'de temaslarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kürdistan haritasını yırtarak "Sizin rüyalarınızı kabusa çeviririz" ifadesini kullandı.

İç Politika 07.11.2021, 20:14
Mustafa Destici'den olay hareket

Büyük Birlik Partisi Rize Merkez İlçe 1’inci olağan genel kurulu yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

“Ne CHP ,ne İYİ Parti, ne diğerleri HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu bugüne kadar çok açık ve net bir şekilde dile getiremediler." diyen Destici, muhafeleti HDP ile hangi kürt sorununu çözeceklerini sordu.

"SİZ ANCAK RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ, BİZ RÜYANIZI KABUSA ÇEVİRİRİZ"

HDP'nin 'Devlet kuracağız' diyerek sözde paçavra bir harita yayınladığını belirten Destici,  şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş'ta PKK ve HDP diyor ki Kürt sorunu statüsel bir sorundur, yani ‘Biz statü istiyoruz, özerklik, anadilde eğitim, anayasadan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz’ diyorlar. Daha da ilerisi ‘Devlet kuracağız’ diyorlar. Böyle sözde paçavra haritalar yayınlıyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan’ın bunlara karşı ses yükselttiğini gördünüz mü ? Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz, biz sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kâbusa çeviririz"

SÖZDE HARİTAYI YIRTTI

Sözlerinin ardından eline aldığı sözde Kürdistan haritası olan kağıdı yırttı.

Kaynak: En Son Haber

#Mustafa Destici #kürdistan haritası #Rize
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