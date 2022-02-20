Mustafa Destici'den idam açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın halkın tepkisinden çekindiği için HDP'yi altılı masaya oturtmadığını belirterek, "Terör örgütünün partisiyle iş tutan da onun destekçisidir, bunun başka izahı olmaz. Onun için herkes safını net olarak belirlemeli ve tavrını net olarak koymalıdır." dedi.

Partisinin il olağan kongresine katılmak için geldiği Sakarya'da kent girişinde partililerce karşılanan Destici, konvoy eşliğinde şehir turu atarak Tarihi Uzun Çarşı'ya geldi.

Burada esnafı ziyaret eden, karanfil verdiği vatandaşlarla sohbet eden Destici, kongrenin gerçekleştirileceği Orhan Gazi Kültür Merkezi önünde mehteran gösterisiyle karşılandı.

Destici, kongrede yaptığı konuşmada, partinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler ile vatan ve millet için şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Her türlü fikrin söylenmesinden yana olduklarını dile getiren Destici, "Ama burada da bir sınırımız var; o da terör ve şiddet. Herkes fikrini, düşüncesini özgürce ifade edebilir ama terörü ve şiddeti yöntem olarak benimseyemez. Terörü ve şiddeti yöntem olarak belirleyen, hele de eline silah alıp devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline kastedenleri hiç kimse destekleyemez, onun sözcülüğünü yapamaz, sınır burası." diye konuştu.

"Legal görünümlü illegal partinin sözcüleri..."

Destici, içinde terörist barındıran, teröristleri belediye başkanı, belediye meclis üyesi olarak seçtiren, milletvekili olarak TBMM'ye sokan hiçbir yapıyı meşru görmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkes parti kurabilir ama bir ölçümüz var, o da şudur; teröre destek vermeyecek, terör örgütleriyle, teröristlerle iş birliği yapmayacak ve bunun sözcülüğünü yapmayacak. Legal görünümlü illegal partinin sözcüleri, milletvekilleri çıkıp hem de gazi Meclisin kürsüsünde Türkiye Cumhuriyeti devletini işgalci, benim kahraman, asil Mehmetçiğimi, ordumu da katliamcı gösteriyor. Yani düpedüz hainlik, kahpelik, teröristlik yapıyor. Bunlarla iş birliği olur mu? Terör örgütünün partisiyle iş tutan da onun destekçisidir, bunun başka izahı olmaz. Onun için herkes safını net olarak belirlemeli ve tavrını net olarak koymalıdır."

İdam cezası konusuna da değinen Mustafa Destici, "Hangi suçlar için idam cezası istiyoruz? Bizzat kurşunu sıkmış ya da bombayı patlatmış ya da onun emrini vermiş Demirtaş örneğinde olduğu gibi ve bir ya da onlarca kişinin ölümüne yani sonu ölümle biten terör eylemleri ve bunu gerçekleştiren teröristler ve onların azmettiricileri için istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı öldürenler için. Bu iki suç için geri getirilmesini ve uygulanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Destici, Türkiye'nin dış politikada attığı çok önemli adımların bulunduğuna dikkati çekerek, Libya, Suriye ve Azerbaycan'daki varlıklarının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji sektöründe attığı adımların da önem arz ettiğini vurgulayan Destici, "Türkiye, yeraltı ve yer üstü kaynaklarının zenginliklerini çıkararak bunları milletin hizmetine sunmalı. Bugün yapılan, bunlar. İnşallah bunların meyvesini Türkiye'nin her bir vatandaşı 2023 yılı itibarıyla faydasını görmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

"Milletin tepkisinden çekindikleri için HDP'yi masaya oturtmadılar"

Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan bazı siyasi partilerin "Kürt sorunu vardır" ifadelerine de değinerek, şöyle konuştu:

"Kürt sorunu vardır.' diyorlar. Bir tarif edin dedim. Selahattin Demirtaş gibi mi söylüyorsunuz yoksa başka bir tanımınız mı var? Sadece 'Vardır.' diyorlar. Millet İttifakı olarak neredesin? Sadece 'Avrupa ile iyi ilişkiler kuralım.' demekle olmuyor. Avrupa'nın talepleri belli. Amerika 'Suriye'de PYD'yi, YPG'yi destekliyorum ve buna devlet kurduracağım.' diyor. Ben de diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti buradayken sen orada devlet değil, çadır bile kuramazsın. Cumhur İttifakı dışındakiler ne diyor? Milletim adına bunu soruyor, cevabını istiyorum, duyamıyorum. HDP ile iş birliğin nereye kadar?

Benim için HDP eşittir PKK'dır. HDP ile iş birliği yapan PKK ile iş birliği yapmıştır. Masaya oturtmamakla olmuyor. Eğer görüşmeye, iş birliğine devam edersen yerel seçimlerde yaptığın gibi o zaman sen iş birliği yapıyorsun anlamına gelir. Neden masaya oturtulmuyor? Adı Millet İttifakı ama milletin tepkisinden çekindikleri için. Millet benim gibi düşünüyor. Millet, HDP'yi PKK'nın partisi olarak görüyor."

Kongreye, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, BBP Sakarya İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, partinin genel başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde, Bürtek yeniden başkanlığa getirildi.