Mustafa Destici: 'Demirtaş elbette ki hapiste olacak'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin, "İnsanları kışkırtıp sokağa döküp 37 kişinin can vermesine, hunharca katledilmesine talimat vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, ondan sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi, elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek." dedi.

Destici, partisinin Keşan İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği ilçede, esnaf gezisi sırasında bir kasabı ziyaret etti.

Burada iş yeri sahibi ve müşterilerle sohbet eden Destici, tezgahın başına geçerek bıçakla et kesti.

Destici, konfeksiyon ziyaretinde ise yakınlarına hediye etmek için başörtüsü ve tülbent satın aldı.

BBP Keşan İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapan Destici, burada yaptığı konuşmada, ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve boyuna posuna bakmadan Yunanistan'ın Türkiye'yi sıkıştırmaya çalıştığını söyledi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve ABD'nin desteğini alarak güya Türkiye'ye kafa tuttuğunu sandığını anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Onlara bir kere daha hatırlatırız. Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün liderliğinde onları nasıl İzmir'de denize döktüğümüzü hatırlatırız. Akıllarını başlarına almalarını isteriz. Bugün Amerika'nın Dedeağaç başta olmak üzere belli Yunan adalarında üs kurmalarına falan güvenmesinler. Fransa'nın kendilerine uçak ya da gemi vermesine ya da Avrupa Birliği ülkelerinin kendilerine destek açıklamalarına güvenmesinler. 1919'da, 1920'de aynı şekilde Yunanistan'a tabiricaizse gaz vermişlerdir, ne oldu sonunda, sonları denize dökülmek oldu.

Eğer bir kere daha bu yanlışa düşerler, ABD'nin, Fransa'nın ve kimi Avrupa ülkelerinin gazına gelip Türkiye'ye saldırmaya kalkarlarsa bu sefer denize dökmekle kalmayız. Selanik'te de Gümülcine'de de Atina'da da tepelerine bineriz. "

"Sizin haddinize değil"

Türkiye'de bulunan 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'nin içişlerine müdahale etme hadsizliği gösterdiğini dile getiren Destici, "Bizim yargımızın verdiği kararlarla ilgili birtakım müdahale çabalarını ve birtakım 'neredeyse derhal bırakılsın' sözlerine, talimat verme hadsizliklerini de buradan bir kere daha kınıyorum ve reddediyorum. Sizin haddinize değil." dedi.

"Bir yanlışlık varsa o yanlışlığı biz düzeltiriz" diyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu size düşmez, bir yanlışlık varsa bizim yargımız bu hatasından döner ve yanlışlığı düzeltir. Ama vatan düşmanlarına da millet düşmanlarına da milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara da en önemlisi de terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan, onun şubesi olan HDP'nin eş başkanlığını yapan 6-8 Ekim olaylarında milleti kışkırtarak 37 Kürt kökenli vatandaşımızın 2'si polis olmak üzere şehit edilmesinin müsebbibi olan bir kişi, yani Selahattin Demirtaş elbette ki hapiste olacaktı nerede olacak 5 yıldızlı otelde tatil mi yapacak, elbette ki hapiste olacak. Terörist başı Apo'nun heykelini dikecek adam nerede olacak 7 yıldızlı otelde mi olacak, elbette ki hapiste olacak. İnsanları kışkırtıp sokağa döküp 37 kişinin can vermesine, hunharca katledilmesine talimatını vereceksin, milleti ayaklandıracaksın, ondan sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi, elbette gezmeyecek. Elbette hukuk ve yargı bunun cezasını verecek."

Destici, "Burada yapılması gereken bir an önce bu davaların sonuçlanması ve dolayısıyla ne Avrupa'nın ne içeridekilerin eline de koz vermemek gerekiyor. Bir an önce mahkemeler tamamlansın cezalar kesilsin ve bu şekilde hiç kimse de ağzını açamasın. Ne içeriden ne dışarıdan." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, BBP Keşan İlçe Başkanı Soner Yıldız ve partililer katıldı.