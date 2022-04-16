Mustafa Baki Ersoy, MHP'den istifa etti
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP'den istifa ettiğini sosyal medya adresinden açıkladı.
İç Politika 16.04.2022, 16:03
Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum.
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