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"MÜSİAD milletten ve milli iradeden yana tavrını daima muhafaza etmiştir"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü'nde kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat başta olmak üzere vesayetin gölgesinin ülkemizin tepesine adeta karabasan gibi çöktüğü dönemlerde dahi MÜSİAD dik duruşunu, vakarını, milletten ve milli iradeden yana tavrını daima muhafaza etmiştir. Biz de son 20 yılda ülkemizin ve milletimizin istikbali adına yürüttüğümüz zorlu mücadelede MÜSİAD'ın desteğini daima yanımızda hissettik." dedi.

İç Politika 21.01.2022, 19:23
"MÜSİAD milletten ve milli iradeden yana tavrını daima muhafaza etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü'nde kabulünde yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

1990'dan beri MÜSİAD bünyesinde, ülkesinde kalkınma hareketine destek veren, bu konuda gayret gösteren, demokrasinin güçlenmesine katkı verenlere teşekkür eden Erdoğan, MÜSİAD üyelerinden ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi.

MÜSİAD'ın, kuruluşundan itibaren ülkesi ve milleti için hayal kuran, "Büyük ve güçlü Türkiye" idealine inanan iş adamlarının bir araya geldiği önemli bir çatı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"28 Şubat başta olmak üzere vesayetin gölgesinin ülkemizin tepesine adeta karabasan gibi çöktüğü dönemlerde dahi MÜSİAD dik duruşunu, vakarını, milletten ve milli iradeden yana tavrını daima muhafaza etmiştir. Biz de son 20 yılda ülkemizin ve milletimizin istikbali adına yürüttüğümüz zorlu mücadelede MÜSİAD'ın desteğini daima yanımızda hissettik. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar milletimizin iradesine kasteden tüm saldırıları hamdolsun birlikte beraberce dayanışma halinde püskürttük. Hak ve özgürlüklerden ekonomideki rekorlara kadar tüm başarılarımızın arkasında hükümetimizin azmi yanında MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın da emeği bulunuyor. Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen hamdolsun birlik ve beraberlik içinde özellikle kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor."

"İstihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır"

Koronavirüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkenin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu gördüklerini ifade eden Erdoğan, gerek geçen seneye ait büyüme rakamları gerek 2021 yılına ait rekor ihracat rakamlarının bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır. Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için bu 4 önemli başlık sürekli olarak bizim gündemimizde. O da nedir? Yatırım, istihdam, ihracat, üretim. Tabii bütün bunları getirip dayadığımız yer, yine iki önemli altyapıdır. Bu da istikrardır, güvendir. Yani bunları hiçbir zaman kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz bu söylediğim 4 başlığı, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine gereken her türlü desteği sunuyoruz, sunacağız."

"Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek"

20 Aralık'ta açıkladıkları tedbir paketiyle "döviz kuru üzerindeki köpüğü aldıklarını" anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak bu hususta da ülkemizi sahil-i selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bu süreçte sizlerden beklentimiz, siyasetteki tek sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden çalışmanız, üretmeniz, ihraç etmeniz ve yatırımlarınızı artırmanızdır. Bunu başardığınızda Allah'ın izniyle Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek. Hedeflerimize ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır."

Ziyaretleri için MÜSİAD heyetine teşekkür eden Erdoğan, "Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin." dedi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kabulde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #müsiad
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