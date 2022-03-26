Muharrem İnce, Levent Gültekin ve Halk TV'ye meydan okudu

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni nasıl finanse ettiği yönündeki açıklamalarına İnce, sosyal medya hesabından yanıt vererek tepki gösterdi.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

"DAVET EDİN"

Geçmişte hakkımda başlatılan iftira kampanyasına alet olup özür dilemek zorunda kalmıştınız. Halk TV'den bana çağrı yapıyorsunuz, partiyi nasıl finanse ettiğimizi soruyorsunuz. Davet edin gelirim yanıt veririm, tüm hesapları da getiririm.

"HALK TV'Yİ KİM FİNANSE EDİYOR?"

Peki siz yorum yaptığınız kanalın hesaplarını, finansmanını, kimlerden destek aldığını, destek aldığını kurumlar nedeniyle Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne ekranlarını kapattığını açıklayabilir misiniz?

"HODRİ MEYDAN"

Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz. Ben buradayım, hodri meydan!