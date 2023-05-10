Muharrem İnce iftiralara daha fazla dayanamadı

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, hakkındaki iftira ve karalama kampanyalarından olumsuz etkilendi.

İnce, kendisi hakkında montaj kasetlerle karalama kampanyası yürüten FETÖ ve CHP üyelerine sert çıkmıştı.

Yargıya giderek herkesten hesap soracağını açıklayan İnce'den kötü bir haber geldi.

İddiaya göre karalama kampanyaları karşısında son derece üzgün olan İnce kalp krizi geçirdi.

İnce'nin sağlık durumunun şu anda tam olarak nasıl olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

YARGIYA TAŞIDI

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, hakkında 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını söyledi. Bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ’cüler, yayanların ise CHP’den eski dostları olduğunu söyleyen İnce, “Ayıptır utanın bunlardan. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem” dedi.

İnce, seçim çalışmaları için geldiği Aydın’ın Nazilli ilçesinde kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı, Belediye Meydanı’nda seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Seçimin bir bayram ve demokrasi sınavı olduğunu belirten İnce, meydanda seçim standı açan diğer partilere başarılar diledi. Millet İttifakı’ndaki partilerin milletvekili adaylarından bazılarını eleştiren İnce, “O Silivri zindanlarında Muharrem İnce mücadele ederken İdris Naim, Şahin İçişleri Bakanı'ydı, şimdi de İyi Parti’nin milletvekili adayı. Atatürkçüsünüz yani öyle mi? İzmir 1. sıra milletvekili adayınız Yüksel Taşkın, ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Atatürkçü olan biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yılda yıprandığını savunan İnce, şöyle devam etti:

“Erdoğan’ın karşısında iki ittifak var, hem Yeşil Sol, hem Millet İttifakı. 17 Parti var. 11 büyükşehir belediyesi var, trilyonlarca lira Hazine yardımı var, 200 milletvekili var, İyi Parti, CHP ve HDP var. Hiçbir şey eksik değil. Gazete, televizyon ve billboard var. Para var. 21 yıllık bu iktidar, üflesen yıkılacak ama 21 yıllık bu iktidar hâlâ birinci parti. Senin böyle bir durumda yüzde 75 ile seçimi alman lazım ama diyorsun ki, ‘Muharrem İnce çekil.'”

Kendisinin adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara tepki gösteren İnce, şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na Nazilli’den sesleniyorum. Diyor ki, ‘ben yüzde 60 ile kazanıyorum’. O zaman bana ihtiyacın yok, sorun yok. Bir de gazeteciler ve sanatçılar bir furya başlattı, ‘Muharrem İnce çekil’ diye. Onlara da diyorum ki lütfen, siyaseti ve sokağı bilmiyorsunuz. Muharrem İnce’nin oy aldığı kesim farklı. Muharrem İnce gençlerden oy alıyor. Muharrem İnce’nin gönüldaşları ve Memleket Partisi’nin üyeleri müridim değil ki. Yani ben çekilince hepsi Kılıçdaroğlu’na oy vermeye mi gidecekler? Böyle bir dünya var mı? Sen çekil, sen de çekil… Erdoğan da çekilsin o zaman. Tek başına girsin daha kolay kazanır. Böyle siyaset mi olur?”

Kendisine 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ’cüler, yayanların ise CHP’den eski dostları olduğunu söyleyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Ayıptır utanın bunlardan. Ben sizin 2018’de cumhurbaşkanı adayınız değil miydim? Bu arkadaşınıza iftira atan FETÖ’nün sahte kasetlerini ve dekontlarını yayınlamaya utanmıyor musunuz? Ahlak, edep de mi bitti? Bunlar FETÖ’cüler benimle ilgili sahte belgeler yayınlayarak sahte dekontlar yayınlayarak para pul aldı diyerek beni diz çöktüreceklerini sandılar. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem. Kimsiniz siz? Bizim abdestimizden şüphemiz yok, üstesinden geliriz.”