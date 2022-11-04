Muharrem İnce'den 6'lı masaya eleştiriler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'deki temasları sırasında altılı masaya "cumhurbaşkanı adayı" eleştirisinde bulunarak, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Tarsus Kamyoncular Tırcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden İnce, burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi karış karış gezip dertlerini anlattıklarını söyledi.

İktidar ve muhalefetin sorunları okuyamadığını savunan İnce, altılı masadan hayır gelmeyeceğini kaydetti. Partilerinin yepyeni bir ruh sunduğunu aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Şöyle bir tartışmanın içerisine girmeyiz mesela; 'Türkiye'nin cari açığı var, devlet uyuşturucu ticaretinden cari açığı kapatıyormuş' muhalefetin böyle iddiası var. Bu doğru değil böyle olmaz. Bu doğruysa, elinde belge varsa, hemen açıklayacaksın, peşine düşelim senin. Söz veriyorum eğer böyleyse uyuşturucu ticaretini devlet yapıp cari açığı kapatıyorsa bu vahim bir durumdur. Sana destek, yanında olalım. Açıkla belgesini. Yoksa belge, mahalle dedikodusu gibi dedikodu yapılmaz. Bunu yapamazsın."

Bir katılımcının, "Biraz daha partide devam etseydiniz olmaz mıydı?" sorusu üzerine İnce, "Olmazdı. Atatürk gelse seçim kazanamaz orada." dedi.

Altılı masanın aday belirleyememesi ve başörtüsünün gündeme gelmesi sorusu üzerine İnce, başörtüsünün toplumda kapanmış bir mesele olduğunu ifade etti.

İnce, muhalefete eleştirilerde bulunarak, "Neden aday belirleyemediler? Yıpranırmış. Erdoğan 20 senedir aday, yıpranmıyor. Bunlar neden yıpranıyor, anlamış değilim. Birisi çıkıp da 'Ben Erdoğan'ı yenerim, düşün peşime' diyemiyor, onu demesi lazım." ifadesini kullandı.

İnce, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile de görüştü.

Muharrem İnce, temasları kapsamında merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla selamlaştı.