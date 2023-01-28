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Muharrem İnce'den 6'lı masanın açıklamalarına tepki: Tedirginlikle izliyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni." dedi.

İç Politika 28.01.2023, 17:27
Muharrem İnce'den 6'lı masanın açıklamalarına tepki: Tedirginlikle izliyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Lise Caddesi'nde esnafları ziyaret eden İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarı ve altılı masayı eleştirdi.

İktidarın hiçbir hedefini tutturamadığını iddia eden İnce, "Bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun, bu gitmeli. Peki karşıda da bir altılı masa var. Onlar da gelmemeli. Neden onlar da gelmemeli? Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Tamam bunlar gitsin diyorum ama altılı masanın açıklamalarını da tedirginlikle izliyorum." diye konuştu.

İnce, altılı masayı eleştirerek şunları kaydetti:

"En son duruma bakın, Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmıyorlardı. Ortada bir anayasa var. Anayasaya göre 2 kere seçilebilir birisi. Yok 'mağdur olurmuş' da bilmem nedir? Duruma göre değişebilir mi, kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa o. Ona bakacaksın yani bu altılı masa da tam bir Erdoğan taraftarı. Onlara bir tavsiyem olsun, madem Erdoğan'ı aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı feshederse olamaz, 360 milletvekili de Cumhur İttifakı'nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler de tam bir destek olsun. Erdoğan severliklerini böylece tamamlamış olsunlar."

Atatürk'ün yolundan gittiklerini vurgulayan İnce, herkesi partisine destek vermeye davet etti.

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