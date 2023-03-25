Muharrem İnce açtı ağzını yumdu gözünü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, artık resme Cumhurbaşkanı adayı. Adaylığı kesinleşen İnce'ye CHP saflarından gelen baskılar ise artıyor. Son olarak partinin eski milletvekilleri yaptıkları ortak çağrıda Muharrem İnce'yi Kılıçdaroğlu'na destek olmaya çağırdı. İnce'nin cevabı ise sert oldu.

İnce, CHP'li 107 eski milletvekilinin kendisine yaptığı "Kılıçdaroğlu'nu destekle" çağrısına yanıt verdi. Sert ifadeler kullanan İnce, "Partideki tüm bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemez. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler için 100 bin imza toplayıp resmen cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde bir açıklama yaptı. CHP'li 107 eski milletvekilinin kendisine Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yönünde yaptığı çağrı hakkında konuşan İnce, sert ifadeler kullandı.

"O ÇAĞRIYI GENEL BAŞKLANLARINA YAPMALARI LAZIM"

107 vekilin arkadaşı olduğunu belirten İnce, "Çağrılarını anlamlı buluyorum. Fakat ben şu an CHP üyesi değilim, Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Onlar ise CHP üyesi. O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapmaları lazım." dedi.

Sözlerini sertleştiren İnce, konuşmasına şöyle devam etti: "O arkadaşlarıma şunu söylüyorum: Arkadaşlar CHP'nin tüzüğü anti demokratikleştirilirken siz ne yaptınız. Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Saraya giden CHP'li yalanını ortaya attıklarında ne yaptınız? Seçim gecesi yalanını ortaya attıklarında ne yaptınız? Atatürk'e CHP içerisinde hakaret edilirken ne yaptınız? Ön seçim kaldırılırken ne yaptınız? Partideki tüm bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemez.

Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımdınız. Beraber çalıştık. Hiç birinizden tepki görmedim. Atatürk'e hakaret edilirken, Dersim katliamcısı denilirken tepki gösterdiniz mi? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana."

CHP'li vekillerin yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Muharrem İnce, Atatürk ve kurduğu laik cumhuriyetin sevdalıları olan biz milletvekili arkadaşların, senin yurtseverliğinden, Atatürk ve Cumhuriyet aşkından ve bu yoldaki mücadele azminden hiç şüphe duymadık. Çünkü uzun yıllar bu davaya bizimle birlikte dayanışma içinde hizmet ettin. Önemli görevler yerine getirdin. Takdir edersin ki, bugünlerde Türkiye'nin birinci önceliği, ülkemizi çağdışı karanlık bir yapıya hızla sürüklemekte olan bu ucube rejimden, tek adam sisteminden ve özellikle Erdoğan diktasından bir an önce kurtulmaktır.

Bu seçim cumhuriyet mi yoksa şeriat mı tercihinin oylanacağı bir seçim olacak. Bu nedenle cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çağdışı bir rejimin ilanını amaçlayanlara karşı oluşturulan büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz. Laik demokratik cumhuriyet sevdalılarının art niyetlilere karşı tek bir yürek olabilmesi için, alacağın kararla yapacağın özveriyi biz milletvekili arkadaşların, CHP seçmeni ve laik demokratik Atatürk cumhuriyetinden yana olan milyonlar hiçbir şekilde unutmayacaktır. Bu duygular içinde seni selamlıyor ve atacağın yapıcı adımlar sonucunda seninle gurur duymak istiyoruz. Kal sevgiyle, kal Cumhuriyetle, kal Atatürk'le…"