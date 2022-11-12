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"Muhalefetin yaptığı siyasi bir muhalefet değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti politikalarına muhalefettir"

İzmir'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz siyasi rekabetten çekinmeyiz. Muhalefetin bu ülkede yaptığı, siyasi bir muhalefet değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti politikalarına muhalefettir. Bugünlerde bir yapı oluştu. Muhalefette devletin kurumlarına iftira atarak kendi mağduriyetlerini oluşturma hissiyatı oluştu." dedi.

İç Politika 12.11.2022, 17:15
"Muhalefetin yaptığı siyasi bir muhalefet değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti politikalarına muhalefettir"

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü "Gönül Seferberliği Projesi" kapsamında 150 kişinin partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu anlamalarını beklemediklerini söyledi.

Türkiye'nin dış politikada attığı adımlara işaret eden Dağ, "Bugün biz Doğu Akdeniz'de birtakım hamleler yaparken sadece bugünün meselesi için değil geleceğin meselesi için de hayata geçiriyoruz. Dünya karbon rezervinin yüze 47'sinin olduğu yanı başımızdaki ülkelerden, İtalya, Fransa bir şeyler elde etmeye çakışırken Türkiye buna kayıtsız mı kalacak?" dedi.

Türkiye'nin kayıtsız kalmadığı gibi hamleler yaptığını kaydeden Dağ, şöyle devam etti:

"Muhalefet ne diyor? 'Libya'da ne işimiz var?' Bunu başka kim söylüyor? Şu anda Yunanistan söylüyor. Biraz da Mısır söylüyor. Bu ülkenin yararına, bu ülke için faydalı ne iş yaparsanız karşınızda duran garip bir yapı var. Bu muhalefet değil. Bu siyasete muhalefet değil. Siyasi rekabet her zaman olabilir, olmalı. Biz siyasi rekabetten çekinmeyiz. Muhalefetin bu ülkede yaptığı, siyasi bir muhalefet değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti politikalarına muhalefettir. Bugünlerde bir yapı oluştu. Muhalefette devletin kurumlarına iftira atarak kendi mağduriyetlerini oluşturma hissiyatı oluştu. Biz şunu çok iyi biliyoruz, sizin siyasi muhalefet yapmanız noktasında engel yok ama ne yazık ki bu çalışmalar bu ülkenin insanı için faydalı sözler değil."

- "2023'ün galibi Erdoğan'dır, Cumhur İttifakı'dır"

Büyüyen coşkuyla 2023 seçimlerine dolu dizgin yol aldıklarını kaydeden Dağ, özellikle son dönemde yaptıkları üye çalışmalarıyla Türkiye'de en iyi üye çalışması yapan teşkilat noktasına geldiklerini belirtti.

Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Dağ, şunları söyledi:

"Son dönemde AK Parti'ye hep ömür biçmeye gayret ettiler. Aslında AK Parti'ye ömür biçme telaşında olanlar her seçim öncesi bunu bazen medyada bazen sokakta dile getirdiler. Her birinde her seçimden sonra mahcup olup, 'Adam kazandı, AK Parti kazandı.' demek zorunda kaldılar. Bazı gerçek olmayan ve altyapısı olmayan kaç kişiyle yaptığı belli olmayan merdiven altı masa başı anket firmalarıyla AK Parti'nin oyunu düşük göstermeye çalıştılar. Ne zaman seçim yaklaşsa artık onlar da ya sessizliğe bürünürler ya da doğru rakamları telaffuz etmeye başlarlar. Geçen sene bu dönem anket yayınlayan firmaları bugünlerde duyuyor musunuz? O zaman anket yayınlayıp AK Parti'ye ömür biçenler son dönemde AK Parti'nin yükselişe geçtiğini, 7'li masanın aşağı indiğini, çözüm üretemediğini söyleyip mesaj vermeye başladılar. Sahada yaptığımız çalışmalarda, kamuoyu araştırmalarında, coşkulu teşkilat toplantılarımızda görüyoruz ki 2023'ün galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İİttifakı'dır. Bu hafta içi AR-GE Başkanımız son yaptığımız araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 52'dir. AK Parti'nin oyu da yüzde 42'dir."

- "Bugün itibarıyla 507 bin üyeye sahibiz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 2023 seçimlerinde İzmir'de Cumhur İttifakı'nın birinci olacağını söyledi. İzmir'in 2011 seçimlerinde 11 milletvekili çıkardığını ve bu seçimlerde 12 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Sürekli, şöyle dedi:

"2019 yerel seçimlerinden sonra 'Karınca Modeli' gibi saha çalışmalarıyla gezmedik yer, sıkmadık el, girilmedik ev bırakmadık. Gençler ve kadınlar da her zaman en öndeydi. Bütün İzmir'i gezdik ve sonuçta son 3 yılda üye sayımızı 210 bin arttırdık. Bugün itibarıyla 507 bin üyeye sahibiz. Allah eksiltmesin, daima arttırsın. Bugün de aramıza katılan üyeleri temsilen 150 arkadaşımıza rozet takacağız. Daha önce 9 bin kişiyi temsilen bir katılım töreni yapmıştık. Bugün ise aramıza katılan yüzlerce arkadaşımızı temsilen 150 arkadaşımıza rozet takacağız. Bugün aramızda diğer siyasi partilerin hepsinden katılımlar var. Yuvaya dönen arkadaşlarımız var. Eski Çandarlı Belediye Başkanı Hasan Aksoy tekrar yuvasına geldi. Gelecek Partisi'nden epey arkadaşımız aramıza katıldı. Bugün onları 70 kişilik bir heyet temsil ediyor."

Üye katılım törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Cemal Bekle de katıldı.

Kaynak: AA
#ak parti #izmir #Hamza Dağ
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