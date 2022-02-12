AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Elektrik faturasını ödemeyeceğim" açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'daki hesabından, Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının siyasi muhalefet değil kanunsuzluğa teşvik olduğunu ifade etti. Açıklamanın bu nedenle de anti demokratik olduğunu aktaran Çelik, "Bu açıklamalar, sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti, kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek, siyasi partinin iflasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir parti için muhalefet üretmenin yetenek işi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur."