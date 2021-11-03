Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e sert cevap

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. PKK-HDP ilişkisini net sözlerle yalanlamaktan kaçınan Sancar, "HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın her geçen daha da zayıfladığını savunan Sancar, "Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır" ifadelerini kullandı.

Akşener'in HDP'ye iktidar diliyle saldırdığını söyleyen Sancar, şöyle konuştu: "İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meclis'teki İYİ Parti Grup Toplantısında Meral Akşener, HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğu mesajı vermiş ve şunu söylemişti: "Biz aylardır ne diyoruz HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim cevap, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz."

Kaynak: TR Haber