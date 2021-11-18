Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: "Önce verdiğin sözleri tut"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, söz konusu çıkıştan rahatsızlığını Nokta TV isimli kanalın YouTube canlı yayında dile getirdi.

"VERDİĞİ SÖZLERİN HANGİSİNİ TUTTU DA HELALLEŞMESİNE İNANAYIM?"

CHP gibi bir partinin genel başkanına, "Dini jargona sıkışmak yakışmıyor" diyen Kırıkkanat, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullandı.