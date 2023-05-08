'Milli Görüşçüler'den ikinci çağrı

Saadet Partisi'nin içerisinde bulunan ‘Haymana Mutabakatı Heyeti’ yeni bir bildiri yayınladı: "Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız."

Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yagar imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

Aziz Milletimiz, Kıymetli Milli Görüşçüler!

Milli Görüş Hareketi bu milletin aslı, kendisi, özü, inancı, tarihi ve ruh köküdür. Milletimiz var oldukça, Milli Görüş var olmaya devam edecektir.

Kuvveti üstün tutan anlayışın son 300 yıldır zulüm üzerine kurmuş olduğu düzeni çökmektedir.

Ülkemiz tamda böyle küresel kaos ve dönüşüm arifesinde en kritik seçimlerinden birine doğru gitmektedir. Milli Görüş, inancımızın gereği ülkemizin ve milletimizin en yüksek maslahatlarını gözetmek durumun- dadır.

Haymana Mutabakatı Heyeti 14-16 ve 29 Nisan 2023 tarihlerinde toplanmış ve son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda seçimler ve seçimler sonrası ile ilgili bazı kararlar almıştır.

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak Saadet Partimizin CHP ile bütünleşik bir görüntü vermesi ve Sn. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının Saadet Partisi genel merkezi önünde açıklanmasının par- timizin yok oluş sürecini başlattığını, bu yapılanların Milli Görüş davasından vazgeçmek anlamı taşıdığını düşündüğümüzü en net bir şekilde ortaya koymuştuk.

Şimdi de Sn. Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini adeta dini bir vecibeymiş gibi tabana ve teşkilata dayatıl- masını daha kötüsü "mücahit Kılıçdaroğlu" tamlamasının seçmenimize ezberletilmeye çalışılmasını tam anlamıyla bir cehalet ve siyaset bilmezlik olarak değerlendiriyor ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz.

Heyetimiz bu açıklama ile iki maddelik kararının kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

Buna göre:

1. Haymana Mutabakatı Heyeti, İcra Kurulu'nu seçimlerden sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konu- sunda çalışma yapması için tam yetkili olarak görevlendirmiştir.

2. Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladina âşık olan gafillerden olmaya- cağız. Bundan sonrasını ise gündelik veya mevsimlik politik dedikodulara, sosyal medya palavralarına ve sahte anketlerin yönlendirme operasyonlarına kulak asmadan, kınayanların kınamasına itibar etmeden, ne yapmanız gerektiği konusunu kalbinize ve vicdanınıza danışmanızı ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Bu vesile ile yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diler, bütün kamuoyuna saygılarımızı sunarız.