"Milleti dolarla hizaya getirmeye çalışanlara cevabı yine millet verdi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine milletin verdiğini belirterek, "Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor." dedi.

Karabük'te Filyos-5 Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, eşsiz doğal güzellikleriyle doğa turizmi açısından önemli cazibe merkezi kentin, cumhuriyetin ilk yıllarında demir ve çelik alanında yapılan sanayi atılımıyla da ülkenin kalkınmasında öncü rol oynadığını söyledi.

Karaismailoğlu, son yıllarda yöredeki madencilik, enerji ve sanayi faaliyetlerinin gelişerek büyük önem kazandığını dile getirerek, "Ülkemizin doğu-batı yönünde önemli ulaşım aksı olan Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yer alan Batı Karadeniz'in en büyük liman kenti Zonguldak'a yakınlığı da Karabük'ün önemini artırmaktadır. Bu noktada Karabük'ün ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin öneminin farkındayız." diye konuştu.

Özelikle Karabük'ü çevre illere ve Filyos Limanı'na bağlayan yol standardının yükseltilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Devrek-Zonguldak ayrımı-Karabük yolunun 24'üncü kilometresinde Filyos Çayı geçişini sağlayan mevcut Filyos-5 Köprüsü'nü yıkarak yeniden inşa ettik. Bitümlü sıcak karışım kaplama standardındaki projemiz 587 metrelik bağlantı yoluyla birlikte 773 metre uzunluğundadır. 186 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve 6 açıklıktan oluşan Filyos-5 Köprüsü'nü ön çekim basit kiriş tipinde inşa ettik. Yeni inşa edilen köprüyle hem mevcut köprü güzergahını değiştirdik hem de yolun geometrik standardını yükselttik."

Bakan Karaismailoğlu, köprünün inşasıyla en önemli amaçlarından biri olan Karabük ile Zonguldak arasındaki yol güvenliği ve sürüş konforunun en üst seviyeye çıkarılmasını sağladıklarını anlatarak, Filyos Çayı'nda gerçekleşebilecek olası taşkındaki olumsuzlukların da önüne geçildiğini kaydetti.

Filyos Çayı'nın geçtiği tarlalara, bağlara hayat katması gibi her yeni yolun da geçtiği yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanat hayatına can kattığının altını çizen Karaismailoğlu, "Filyos 5 Köprüsü, Karabük ve Zonguldak'ın sahip olduğu üretim kaynaklarının etkin biçimde ülke pazarlarına ve dış pazarlara daha hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgedeki tüm yerleşkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine büyük katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

"Daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçireceğiz"

Kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana Karabük'ün ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım yaptık. 1993 ile 2002 yılları arasında sadece kara yollarına 179 milyon lira harcama yapılmışken bu tutarı yüzde 1187 artışla 2 milyar 303 milyon liranın üzerine çıkardık. 2003 yılına kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yolu vardı, 116 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu hiç yoktu, 168 kilometre BSK kaplama yaptık. 75 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 1400 metre uzunluğunda 5 tek tüp tünel açtık. 2 bin 390 metre uzunluğunda 39 köprü inşa ettik. 2 bin 202 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçireceklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milleti dolarla avroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine millet vermiştir. Hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettikleri payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50'nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız."

Son aylarda döviz kurlarıyla ülke ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Adeta topyekun bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması, Türk lirasının değerini artırırken piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz, bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, açılışın ardından köprüde incelemelerde bulundu.

Programa Vali Fuat Güler, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, protokol üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Karabük Valiliğini ziyaretinde, Vali Fuat Güler, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, diğer protokol üyeleri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, daha sonra Vali Gürel'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ü ziyaret eden Karaismailoğlu, il binasında partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyaçlarına göre proje ürettiklerini ve bunları kente kazandırma telaşında olduklarını söyledi.

"Uzayda, kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız"

Karaismailoğlu, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'de hayal edilemeyen pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayarak, bu büyük değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta Türksat 5B uydusunun uzaya gönderildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Neredeyse 2021 yılını bir uyduyla açtık, uyduyla kapatıyoruz. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük işler. Anavatan, Mavi Vatan ve uzay vatan... Artık Türkiye'nin gücünü bütün dünya görmüş oldu. Her zaman söylediğimiz gibi uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz. Dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir olarak uzayda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ayrıca 2023 yılında uzaya fırlatacağımız Türksat 6A uydusuyla da uzayda, kendi uydusuyla temsil edilmiş dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bunun gibi kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, yolları kısaltacak, trafik güvenliğini artıracak, saymakla bitmeyecek çok büyük, dev eserler Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Parti hükümetleri sürecinde kazandırıldı. Bunlar artarak devam edecektir." dedi.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 500 kilometreye ulaştığını, bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82'ye varan azalma yaşandığını belirterek, bu sayede her yıl 12 bin can kaybının önüne geçildiğini ifade etti.

Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve zaman tasarrufu elde edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, can ve mal kaybının önüne geçilmesi, çevrenin korunması açısından yapılan yolların önemli olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, altyapı açığını son 19 yılda yapılan çalışmalarla büyük ölçüde kapattıklarını belirterek, "Artık bundan sonra gelecek nesiller yol, köprü, kavşak, hava limanı ve hava yollarını ya da demir yollarını düşünmeyecek. Artık bundan sonra teknolojiyle uğraşacaklar, inovasyonla uğraşacak gençlerimiz bu güçlü altyapı sayesinde. Bölgenin ulaşımında erişilebilirliğini ne kadar kolay, kaliteli ve güvenli sağlarsanız o bölgenin gelişmişliği de o denli artıyor. Bunların hepsi artarak devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, sorumluluklarının bilinciyle son 19 yıldır yaşanan gelişmelerin üzerine daha fazlasını koymak için daha çok çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle muhalefet partilerinde bazı beklentilerin oluşmaya başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şunu açıkça söylemek istiyorum; muhalefet etmek demek vatanına milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var ama son 19 yıldır bu memleket için yapılmış bu kadar hizmeti hor görmek, kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına hiçbir zaman yakışmaz. Bunun altını çiziyorum; Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım."

Karaismailoğlu, 19 yıldır Türkiye'deki büyük dönüşümü bütün dünyanın gördüğüne işaret ederek, "Yaptığımız sırf ulaştırma altyapıları sayesinde ülkemizde yılda 13,4 milyar dolarlık tasarruf sağlamıştır. Bunlar çok kıymetli değerler. Belki bu tartışmalar birkaç yıl sonra kaybolacak ama bu yapılan projeler yüzyıllar boyu bu memlekete hizmet edecek. Bu tartışmaların hepsi unutulacak önümüzdeki yıllarda ama Çanakkale Köprüsü 100 yılın üzerinde kullanılacaktır. Osmangazi Köprüsü yüzyıllar boyu hizmet edecektir. Bu otobanlar, yollar, demir yolları, hepsi bu vatan için, bu millet için. Bunlar bu ülkenin kıymeti, değeridir. Bunları gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. O yüzden biz haksız eleştirilere aldırmadan vatanımıza, milletimize nasıl hizmet edeceğiz onun çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve vizyonunun getirdiği yeniliklerin artarak devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Teşkilatlar, partimizin, hükümetimizin kılcal damarlarıdır. Siz bunları bütün evlere girerek, bütün yaptığımız hizmetleri, yapılacak hizmetleri ve artık dünyaya yön veren bir ülkeyi bütün vatandaşlarımıza anlatıp 2023'e güçlü bir şekilde aktardıktan sonra artık Türkiye'yi kimse tutamayacak. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti'ni artık bütün dünya görecektir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, son iki yılda Kovid-19 salgını sürecinin dünyadaki bütün dengeleri sarstığını ama Türkiye'nin bundan bütün tedbirlerini alarak daha güçlü şekilde çıktığını ve çıkmaya da devam ettiğini belirterek, "Biz 2019 yılından sonra 2020 yılında bu Kovid-19 salgın sürecine rağmen yatırımlarımızın yüzde 50 daha fazlasını yaptık. 2021'de aynı şekilde artarak devam ediyor." dedi.

Yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "2023 bizleri bekliyor. Hep beraber güçlü bir şekilde bunu atlattıktan sonra artık yine milletimize, vatanımıza hizmet yolunda hep beraber devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Adem Kar ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, ardından esnafı ziyaret etti.