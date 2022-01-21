Kurtulmuş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Kurtulmuş, AK Parti'nin bir dava hareketi, Türkiye'nin geleceğini kurmaya niyet eden bir topluluk olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin sadece bir kesiminin değil, 84 milyonun partisiyiz. Milletin verdiği helal oylarla, milletin verdiği yetkiyle devleti yöneten bir millet partisiyiz" diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'nin 4 temel özelliğine dikkati çekerek, bunlardan birisinin eksik olmasının işleri de noksan bırakacağını söyledi.

Milletin de bu nedenle AK Parti'nin etrafında toplandığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Millet onun için bu istikamette yürüyen kararlı bir kadro olarak gördüğü için AK Parti'yi 20 senedir iktidara getiriyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızı 2023'te sizlerin gayretli çalışmalarıyla milletimiz yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. 2024'te de yerel yönetimlerde büyük zafer kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu işin anahtarı sizsiniz. Bu partinin, bu siyasi hareketin en önemli özelliği milletin gönlünde yer etmeyi başarabilmiş olmasıdır. Birisi Cumhurbaşkanına el sallıyor ve çaya davet ediyor. Cumhurbaşkanımıza neden bu sevgi gösterileri yapılıyor? Çünkü insanların gönlüne girmeyi başardınız. İnsanlar zihinlerini kullanırlar ve akıllarıyla karar verirler ama insanların zihnini harekete geçiren şey gönlüdür."

Kurtulmuş, gönlüne girdikleri vatandaşların gönüllerinde kalıcı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Daha çok ve fedakarca çalışacağız. İnsanlar eleştiriyor, kızıyor. Hiç kızmadan dinleyeceğiz. Çünkü işin sahibi milletin kendisidir. Milleti dinleyeceğiz, uyarılarını dikkate alacağız, daha mütevazı şekilde davranacağız. Samimiyet ve gayretle çalışacağız." dedi.

Bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu aktaran Kurtulmuş, teşkilat mensuplarına sürekli vatandaşla olmaları gerektiğini söyledi.