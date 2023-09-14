Millet İttifakı resmen bitti

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararını değerlendirirken bu kararı saygı ile karşıladıklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklama ile yerel seçimlere kendi kadroları ile gireceklerini duyurdu.

Parti Genel İdare Krulu'nu (GİK) toplantıya çağıran Akşener, konuyu masaya getirdi.

Kuruldan da Akşener'in istediği yönde karar çıktı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

İyi Parti'nin bu adımından sonra gözler CHP'ye çevrildi.

Bir etkinliğe katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti'den çıkan bu karar soruldu.

Kılıçdaroğlu, karara saygı duymaları gerektiğini belirtirken ittifakın akıbetine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri, Millet İttifakı'nın seçimden sonra bittiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Seçimden sonra zaten ittifak bitti. Bunu daha önce de söyledik.

İttifak seçim dönemlerinde olur. İktidara geldiğimizde ne yapacağız diye ortak mutabakat metni hazırlamıştı. İktidar olduktan sonra yapmak yerine önceden planımızı yapmıştık."