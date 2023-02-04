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Millet İttifakı'nda ipler kopma noktasında

"Millet İttifakı"nda adaylık meselesi nedeniyle ipler gerildikçe gerildi. CHP'lilerin Kılıçdaroğlu dayatması ve İyi Parti içinde giderek artan itirazlar ittifakın iki büyük ortağı arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi.

İç Politika 04.02.2023, 10:07
Millet İttifakı'nda ipler kopma noktasında

"Altılı Masa"nın adaylık meselesi nedeniyle ittifakın iki büyük ortağı arasındaki gerilim büyüyor. CHP'nin Kılıçdaroğlu dayatması İyi Parti'nin "iki belediye başkanı ısrarı" ipleri kopma noktasına getirmiş durumda. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için önce Saraçhane şovuna girişmiş daha sonra ülkenin dört bir yanına pankart astırmıştı.

İmamoğlu ile Akşener'in pankart oyununa bugün  Kılıçdaroğlu, 'misilleme' yöntemiyle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine, "Ben Kemal. Geliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir pankart astırdı.

Yaşananlar sonrası İYİ Parti kanadından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Akşener'in kurmayları, CHP tarafından "13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanacak" iddialarını gölgeye düşürecek çıkışlarda bulunuyor.

İYİ PARTİLİ KARAKIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" ifadelerine tepki gösterdi.

Karakış, CHP liderini hedef alıp, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ SAYGISIZILIĞI KURUMSAL BİR HAL GETİRDİ"

Karakış'ın tartışmalara neden olan paylaşımına CHP'den cevap gecikmedi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Karakış'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu seçim kaybedilirse, İYİ PARTİ'li yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bu nasıl bir ayıptır! Söyleyen kişi partide etkili / yetkili makamda oturuyor. İYİ PARTİ bu saygısızlığı kurumsal bir hale getirdi. Amaçları çok açık ve belli." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN EN SON AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu en son FOX TV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda şunları söylemşti: 

İçinde olduğumuz sorun bizim sorunumuz. Oturup konuşuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş çözülmez. Biz bu işi çözmek için çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin ikinci yüzyılı için çalışıyoruz.

İki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna yansımasını doğru bulmam. Gündem konusunu belirleyecek olan Temel bey.  Gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Bizim ekonomi ve sosyal politikalar konusunda, mutabakat metninin yansımaları hakkında konuştuk. 6 lider bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. İktidarda da aynı birlikteliği yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmeyi doğru bulmuyorum. Biz sistemi değiştirmeye geldik. Bu sistem bir beka sorunudur.

Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız.

Soru: Temel Bey masaya sizin adınızı getirirse tepkiniz ne olur?

Mutabakat olması gerekiyor. Olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. İtiraz etmem bu işi yapmak isterim tabii ki. 

#Millet İttifakı #altılı masa
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