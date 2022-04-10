Millet İttifakı'nda Haşim Kılıç sesleri
Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kala henüz adayını belirleyemeyen Millet İttifakı'nda şimdi de Halim Kılıç ismi ortaya atıldı. İsmi ortaya atan ise gazeteci yazar Nihat Genç.
İç Politika 10.04.2022, 00:21
Gazeteci yazar Nihat Genç Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti.
''Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç''
Nihat Genç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ''Yeni bir Ekmeleddin vakası daha'' diyerek Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini söyledi.
Genç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!''
Kaynak: Yeni Akit
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