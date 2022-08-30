MHP Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, perşembe günü bir araya gelecek.
İç Politika 30.08.2022, 10:30
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında perşembe günü toplanacak.
Siyasetin öne çıkan başlıklarının ele alınacağı toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantının öncelikli gündemi 2023 seçimlerine yönelik çalışmalar olacak.
Toplantıda, mitingde seçmene verilecek mesajın içeriği üzerine fikir alışverişinde bulunulacak. "Adayımız Belli, Kararımız Net" vurgusu öne çıkacak.
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu'nun ekonomik gelişmeleri de ele alması bekleniyor.
Ayrıca son dönemde dış politikada yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirme yapılacak.
Bunun yanı sıra terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.
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