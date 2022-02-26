MHP'li üye trafik kazasında hayatını kaybetti
Tekirdağ'da trafik kazası geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Ayhan Kaplan hayatını kaybetti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Ayhan Kaplan, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ayhan Kaplan'ın kullandığı 59 NG 195 plakalı otomobil, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Kaplan, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaplan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
MHP'den seçilen Kaplan, Büyükşehir Belediye meclisinde Muratlı'yı temsil eden üyeler arasında yer alıyordu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kaplan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü aktararak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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