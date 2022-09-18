MHP heyeti Şebinkarahisar'daydı

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Belediye Kültür ve İş Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı olarak yaptıklarını anlattı.

Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar "yapamaz" denilen her şeyi yaptığını belirten Haberal, "Cumhur İttifakı'nın ne yaptığını biliyorsunuz. Cumhur İttifakı Türk bayrağını en yükseğe çıkartıyor. Azerbaycan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Katar'da, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'in hepsinde, Bosna'da, Sırbistan'da ve Almanya'da Türk bayrağını en yükseğe çıkartıyor." diye konuştu.

Haberal, Cumhur İttifakı olarak seçmenlerinin verdiği desteğe fazlasıyla layık olmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bu inançla bazı şeyleri yaptığımıza inanıyoruz. Yaptık mı? Yaptık. Sizin sayenizde yaptık. Karabağ geri alındı mı? Alındı, her yerde söylüyoruz. Mavi Vatan dedik mi? Dedik. 12 adalara bayrağımızı diktik mi? Diktik. Açamazsınız dedikleri Maraş'ı Kıbrıs'ta açtık mı? Açtık. Giremezsiniz dedikleri Suriye'ye girdik mi? Girdik. Aynı şekilde 'Yapamazsınız, orada Barzani var, Amerika var.' dedikleri Kuzey Irak'a girdik mi? Girdik. 'Libya'da ne işiniz var?' dedikleri Libya'ya gittik. Onun sayesinde yaptığımız anlaşmayla bir kıta sahanlığı anlaşması yaptık. Onun sayesinde gemilerimizle petrol arıyoruz. Yapamazsınız dedikleri her şeyi yaptık."

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP arasında bir sorun olmadığını vurgulayan Haberal, "Dört yılı geçen süredir Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP arasında en ufak bir sıkıntı duydunuz mu? Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın arasında en ufak bir sıkıntı duydunuz mu? Hep 'yürü' dedik, hançer gibi saplandık bütün hainlerin yüreğine. Ama Cumhur İttifakı yaptı bunu, sizin sayenizde yaptı." diye konuştu.

Toplantıya, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK üyeleri Özgür Bayraktar, Volkan Dudu ve Musa Küçük ile Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı Nejat Okuyar, MHP Şebinkarahisar İlçe Başkanı Murat Bölük, mahalle ve köy muhtarları ile partililer katıldı.