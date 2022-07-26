MHP, Anadolu'yu gezmeye devam edecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Haziran 2023 seçimlerine giden siyasi süreçte geniş halk kesimleriyle yakın temas halinde olmak için bu yılın şubatında MHP tarafından "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın başlatıldığını ifade etti.

İlk bölümü, ramazandan hemen önce tamamlanan ve daha sonra yeniden hız verilen toplantıların, Kurban Bayramı tatiline kadar aralıksız sürdürüldüğünü belirten Yalçın, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın, 29 Temmuz Cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde düzenleneceğini kaydetti.

Toplumun her kesimine MHP'nin "Çağrım Sana" sloganında anlamını bulan davetinin ulaştırılacağını ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından başlatılan seçim kampanyasında, sahaya yayılan teşkilat mensuplarımız; 'Önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana', 'Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyorsan çağrım sana', 'Milli birlik ve huzurlu yarınlar için çağrım sana', 'Her yöremizi kardeş, her insanımızı aziz biliyorsan çağrım sana', 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyorsan çağrım sana', 'Biz birlikte Türkiye'yiz diyorsan çağrım sana' sloganlarıyla milletimizin bütün fertlerini partimize omuz vermeye davet edeceklerdir.

Partimizin kampanya stratejisi içerisinde MHP'nin çeşitli konulardaki görüş ve projeleri halkla, seçmenle paylaşılacaktır. Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, zillet ittifakının temsilcileri tarafından topluma yayılmaya çalışılan karamsarlık havasının dağıtılması için gece gündüz devam ettirilecektir."

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023'te, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlatan Yalçın, MHP'nin sorumlu, ilkeli, tutarlı ve kararlı surette tarafı olduğu Cumhur İttifakı'nın; küresel aktörlerin çok parçalı muhalefete çılgınca verdiği desteğe, içeride ve dışarıda ahlaksızca sürdürülen karalama kampanyalarına rağmen, Türk milletinin sağduyusuyla kucaklanacağını kaydetti.

Açık hava toplantılarının ilki 4 Eylül'de Sivas'ta

29 Temmuz Cuma gününden itibaren tekrar başlayacak "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın yanı sıra, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının da düzenleneceğini bildiren Yalçın, toplantıların ilkinin, 4 Eylül'de Sivas'ta "Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat" il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla yapılacağını ifade etti.

Yalçın, Sivas'ın merkez olacağı toplantının, Sivas Kongresi’nin ruhuyla yapılacağını vurguladı.