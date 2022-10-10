MHP 2023 seçimleri çalışmalarına hız verdi

Cuma ve cumartesi günleri 8 ildeki 123 köyde bu toplantılara devam edilecek. Konya ve Manisa'da da miting düzenlenecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Köyüm Benim" temalı sohbet toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıların 8 Ekim Cumartesi günü başladığını hatırlatan Yalçın, bugüne kadar 8 il ve 52 ilçedeki 136 köyde çok sayıda vatandaşla bir araya gelindiğini söyledi.

Sohbet toplantıları 14 ve 15 Ekim'de 8 il ve 46 ilçedeki 123 köyde devam edecek. Ayrıca 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de ise Manisa'da il teşkilatları vatandaşlarla mitingde bir araya gelecek.

MHP'nin milli bilinci uyanık kılmak ve halk iradesini meydanlara yansıtmak amacıyla gerçekleştireceği “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı mitinglerin hazırlıkları ise sürüyor.