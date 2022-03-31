Metin Külünk, Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu

Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde anne ve babalarla buluşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, annelerin Türkiye'nin 40 yıllık terör örgütü ile mücadele tarihinin en değerli çıkışını yaptığını söyledi.

Annelerin, korkmadan, tehditlere ve baskılara aldırış etmeden, evlatlarını ellerinden alan, bölgenin 40 yıldır gelişmesini ve büyümesini engelleyen, bu topraklardaki birliği ve beraberliği yok etmek isteyen örgütten evlatlarını istediğini belirten Külünk, şöyle konuştu:

"Evlatlarınızı geri alabilmek için en soylu ve asil tavrı ortaya koydunuz. Biliyorum size katılmak isteyen çok evladı kaçırılmış anne ve baba var ama maalesef bir kısmı silah korkusundan, aldıkları tehditlerden buraya gelemiyorlar. Diyarbakır anneleri, Muş anneleri ve Hakkari anneleri korkmadan cesur bir şekilde bu asil davranışı ortaya koyuyorsunuz. Bu bütün Türkiye ve dünyada ciddi ses getiren bir davranıştır. Batılılar sizi görmezden geliyor çünkü onların bir kısmı zaten terör örgütünün işbirlikçisidir. Sizin yüreğiniz onların işbirlikçilerinden büyüktür. Devletimizin de sizi hiçbir aşamada yalnız bırakmadığını görüyorsunuz."

Bugüne kadar onlarca anne babanın evladının örgütten kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olduğunu ifade eden Külünk, şunları kaydetti:

"Bunun arkası mutlaka gelecektir. Endişemiz yok devlet zaten terörle mücadelede bu ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere karşı onların anladığı dilden mücadele ediyor. Gönlümüz istiyor ki sizin buradaki sesinizi duyan evlatlarınız örgütün elinden kaçsınlar. Bizim artık Irak ve Suriye'de güvenli bölgelerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Örgütün onları ölüme mahkum etmesi karşısında yaşamayı seçmeliler. Bakın her biriniz gencecik evlatlarınızın fotoğraflarını taşıyorsunuz. En zor imtihanlardan biri anne ve babaların evlatları ile olan imtihanıdır. Dolayısıyla sizlere sabır diliyoruz. Mücadeleniz çok kutsaldır. Terörle mücadelenin nasıl yapılacağının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Türkiye'nin 81 ili sizinle beraberdir. Hiç tereddüttünüz olmasın."

Külünk, daha sonra annelerin taleplerini dinledi. Bu sırada baygınlık geçiren bir anneye diğer aileler müdahale etti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Gençlik Kolları Başkanı Şamil Kök ve partililer katıldı.