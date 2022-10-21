Mete Gündoğan adaylıktan çekildi, Karamollaoğlu tek aday
Mete Gündoğan, partinin 8'inci olağan büyük kongresi öncesi adaylığını geri çektiğini açıkladı. Bu durumda mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu kongrede tek aday kaldı.
Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Saadet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Gündoğan, adaylığını geri çektiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gündoğan, Yüksek İstişare Kurulu'nun toplantısına dikkat çekerek "Bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum." ifadesini kullandı.
Gündoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sn. Temel Karamollaoğlu başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yaptığı uzun müzakerelerin neticesinde, bu kongrede Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında ittifak etmiştir.
"ADAY OLMA KARARIMI GERİ ÇEKİYORUM"
YİK'in bu açıklamasından sonra, teşkilatların her kademesinden ve camiamızın her kesiminden birçok arkadaşımızla istişareler yaptım. Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum.
Camiamızda ve kamuoyunda oluşturduğum heyecandan dolayı memnunum. Kongrenin hayırlara ve Yeni Bir Dünya kurulumunun başlangıcına vesile olmasını dilerim. Selam, sevgi ve saygılarımla..."
Değerli dostlarım,— Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN (@mtgundogan) October 21, 2022
Saadet Partimizin
30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği
8. Olağan Büyük Kongresi’ne
yönelik açıklamamdır. pic.twitter.com/pjWyXqgabj
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