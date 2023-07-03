"Meral Akşener siyasi bir canlı bomba"

İyi Parti'den istifa eden ve mektubunda kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İYİ Parti içinde "operasyon çekildiğini" ileri süren eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP'den 15 milletvekili almak hayatımın en büyük hatası" sözlerini "Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı" ifadesiyle eleştirdi.

Çıray sözlerine şöyle devam etti; "Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem "Suç bastırıyor" derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda Alevi olmayan, vali, büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı."

Akşener'in seçime girebilmek için CHP'den 15 milletvekili almasını 'hayatının en büyük mutluluğu' olarak nitelendirmesi gerektiğini belirten Çıray, "'15 milletvekili olayı' gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü' olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor.

"İYİ PARTİ ADINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen 'kuyruk siyaseti' gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor. Hem yıllar öncesine dayalı var olduğunu zannettiğim dostluğumuz nedeniyle kendisi adına, hem de herkesin emeği olan İYİ Parti adına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.