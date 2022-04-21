Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeme teklifi yaptı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine neden olan faturayı ödeme teklifinde bulundu.
İç Politika 21.04.2022, 21:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişmişti. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.
Kılıçdaroğlu, gelişmeyi, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurdu.
AKŞENER'DEN ÇAĞRI: SELVİ HANIM'IN İŞİ ZOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" dedi.
Akşener açıklamasında şunları söyledi:
"Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''
Kaynak: Yeni Şafak
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