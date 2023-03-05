Meral Akşener'den masaya geri dönme mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday krizi nedeniyle "Altılı Masa"dan ayrıldıktan sonra birçok kez açıklamalarda bulundu. En son yaptığı açıklamada ise geri dönmeye hazır olduğu sinyalini verdi.

Akşener, Habertürk Yazarı Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamada, "Altılı Masa"ya geri dönmeye hazır olduğunun mesajını verdi.

Akşener dönüş için tek şartının ise, Kılıçdaroğlu'nun aday için anket yaptırması olduğunu açıkladı.

Sevilay Yılman, Habertürk canlı yayınında Akşener ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Yılman şunları söyledi:

"Akşener ile biraz önce konuştum. Kılıçdaroğlu milletin dediğini yapsın. Gurur yapmam. Masaya dönmeye hazırım."