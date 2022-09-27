Meral Akşener: "Asıl CHP bize borçlu"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını öne çıkardı.

Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığı ise, ittifakın gizli ayağı HDP'den veto yedi. HDP'liler, iki ismin 'ikiyüzlülüğü' nedeniyle kendilerinden oy alamayacağını açık açık dile getirdi.

İYİ Parti'nin aday gösterdiği iki isim, bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" çıkışı sonrası art arda destek mesajları yayınladı.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI

Bu akşam katıldığı canlı yayında adaylık tartışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Akşener, altılı masadaki içler acısı hali de günyüzüne çıkarmış oldu.

Masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" diye konuştu.

İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını ise destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

"ALTILI MASANIN NOTER OLMA GÖREVİ YOK"

Akşener'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"2018'deki Millet İttifakı'nın oluşmasının başka bugün 6'lı Masa'nın şartlarının oluşması başka. Kemal Bey dedi ki, 'Bu 6'lı Masa Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek'. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok.

"MASADA DAYATMA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Biz Başkanlık Divanı, GİK yaparız. Ayda bir il başkanları ve gençlik kolları başkanlarını topluyorum. Bu konuşmaların içerisinde arkadaşlarımızın temayülleri ortaya çıkıyor. Ama bu temayüllerin dayatma olmadığını söyleyebilirim. Bugüne kadar oylama vesair yapmadık. İnsanlar sahadan aldıklarını getirip, söylüyorlar. Fikirler ortaya çıkıyor. Henüz partimizin bu konuda oluşmuş resmi bir görüşü yok.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MASAYA BÖYLE BİR MESAJ VERMESİ DOĞRU DEĞİL"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı Masa'ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil.

"CHP'YE BORCUMUZ YOK ONLARIN BİZE VAR"

Bizim borcumuz yok; çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart'da ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Biz hiçbir belediyede, koskoca İstanbul Belediyesi'nde 2 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı haricinde bir şeyimiz yok. Bizzat bunu ben istedim. Ankara'da da sayın Mansur Yavaş'tan telefon açıp, bir kişinin genel müdürlüğüne dair talebim olmadı. O masada insanların, siyasi geleneklerin tabanların da gülümseyerek oturmalarını sağlayan, CHP'ye gece gidip 15 milletvekilini istedim.

KILIÇDAROĞLU'NA VETO: YA İMAMOĞLU YA YAVAŞ, ÇOK ENDİŞEM VAR

Sosyal belediyecilikte gayet iyiler. Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. 1 yıl evvel önce bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İki arkadaşımızın seçmeninin taraftar haline dönmesi yarına yönelik problem yaratır dedim. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır. Kazanmak önemli. Çok endişem var.

MASAYA HDP RESTİ: "BİZ KALKALIM ONLAR OTURSUN"

HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var. Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur."

Kaynak: A Haber

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