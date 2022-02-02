Mehmetçik teröristleri vuruyor HDP ağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekâtı' hakkında açıklama yaptı.

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiğini belirtilen açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" denildi.

Kış Kartalı Harekatı’nda 60 civarındaki hava aracı görev aldı, üç farklı bölgedeki 80’e yakın hedef tahrip edildi.

HDP RAHATSIZ OLDU: OPERASYONU KINADILAR

Söz konusu operasyonlar ise HDP'yi rahatsız etti. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları kınanırken, açıkça 'Kürtlerin' hedef alındığı öne sürüldü.

NATO, ABD ve Irak hükümeti başta olmak üzere bütün uluslararası güçlerin 'Kürtlere yönelik' bu operasyonlara karşı sessiz kalmasının utanç verici olduğunun belirtildiği açıklamada, "HDP olarak, bu saldırıyı ve saldırın arkasında olan bütün güçleri kınıyoruz." denildi.